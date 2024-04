Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è senza dubbio una delle personalità più apprezzate e singolari della televisione italiana. E’ un personaggio televisivo carismatico che ha saputo reinventarsi in più campi, come conduttore televisivo e radiofonico, come cantante e scrittore e anche come attore. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata di Mauro Coruzzi.

Platinette età e biografia

Mauro Coruzzi, all’anagrafe Maurizio Umberto Egidio Coruzzi, noto anche con lo pseudonimo di Platinette, è nato il 4 novembre del 1955 a Langhirano, in provincia di Parma. Ha 68 anni. Si diploma all’Istituto Magistrale discutendo su Gli indifferenti di Alberto Moravia e una canzone di Roberto Vecchioni. Prima di raggiungere il successo televisivo, lavora come garzone per poi muovere i primi passi come giornalista nelle redazioni di giornali e radio. Si trasferisce poi a Milano, lavorando come autore televisivo collaborando a due edizioni del Festivalbar e a Rock Cafè.

Figli, compagno, Instagram e vita privata

Riguardo la sua vita privata, Platinette ha spesso mantenuto un profilo basso e poche sono le informazioni sulle sue relazioni. Nel corso dell’ultimo anno di liceo ha avuto una relazione con una ragazza che è poi rimasta incinta. Di comune accordo la ragazza ha abortito.

Non abbiamo informazioni sulle successive relazioni di Coruzzi, se non quelle che emergono dalle sue interviste. Durante un’intervista ha infatti dichiarato: “L’ultima storia importante è stata con un medico, che mi ha mollato perché l’ho reso riconoscibile nel mio libro. Dopo di lui ho avuto una storia con un elettricista di Monza, un cretino qualsiasi, però molto bello a cui piaceva baciare. Un giorno mi ha presentato il conto: dietro il suo interesse c’era in realtà un bisogno di soldi. Mi ha letteralmente rapinato”. Profilo Instagram: platimauro_o_mauroplati.

Nel 2019 Coruzzi ha dovuto rinunciare al programma ItaliaSì! per motivi di salute. “Dopo 45 anni di lavoro devo combattere un difficile male che mi ha colpito e che porto dentro di me. Si tratta del mangiare compulsivo. Il male va estirpato”, aveva dichiarato in un’intervista. Nel 2023, invece, è costretto a sospendere l’attività radiofonica a causa di un ictus ischemico, per il quale è dovuto rimanere in ospedale per oltre 20 giorni.

La carriera di Platinette

Il successo televisivo arriva intorno alla fine degli anni Novanta, quando inizia a partecipare al Maurizio Costanzo Show. Nel corso del programma si fa notare dal pubblico per le sue vesti di drag queen, con abiti sgargianti e un umorismo graffiante. In seguito lavora in radio, conducendo il contenitore mattutino di Radio Deejay, Platinissima, e in diversi programmi televisivi come Amici di Maria De Filippi, Buona Domenica, Domenica Cinque e Bisturi! Nessuno è perfetto, che ha condotto lui stesso nel 2004.

Nel corso della sua carriera ha inoltre pubblicato due libri (Finocchie e Tutto su di me) e inciso due dischi (Da viva-Volume 1 e Perle coltivate. Nel 2012 e nel 2015 partecipa anche al Festival di Sanremo, la prima volta come ospite e la seconda come concorrente in coppia con Grazia Di Michele.

