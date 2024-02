Rosa Diletta Rossi, attrice, è tra gli ospiti della puntata di oggi 20 febbraio 2024 del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. Nonostante sia molto giovane ha già conquistato il pubblico sia sul piccolo che sul grande schermo, distinguendosi per le sue capacità da attrice sia nel teatro che al cinema.

Rosa Diletta Rossi età, biografia e carriera

Nata a Roma il 18 ottobre 1988, Rosa Diletta Rossi ha 35 anni. Fin da giovane ha coltivato la passione per il cinema e il teatro. La sua avventura nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio quando è entrata a far parte della Piccola Compagnia Piero Gabrielli diretta da Roberto Gandini. Già allora, il suo talento si è distinto e ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori.

Il suo esordio ufficiale è avvenuto con la sua partecipazione a “Il pedone rosso”, una produzione del 2008/2009 scritta da Alessandro Berti, Giuseppe Manfridi e Attilio Marangon. Da lì, ha continuato a formarsi, frequentando il Teatro Stabile di Genova e successivamente la Scuola di Perfezionamento Attori a Torino.

Il suo primo approccio al mondo della tv è avvenuto nel 2010 con la partecipazione a “Mia madre” di Ricky Tognazzi, segnando così l’inizio di una carriera televisiva promettente. Tra i suoi ruoli più significativi in TV, troviamo partecipazioni in serie come “Che Dio ci aiuti 2” (2013), “Sorelle” (2017), “Suburra – La serie” (2017-2020) e “Nero a metà” (2018), dove ha recitato accanto a Claudio Amendola.

Sul grande schermo, ha fatto il suo debutto nel 2012 con “Maìn – La casa della felicità” di Simone Spada, dimostrando la sua versatilità e il suo talento anche sul grande schermo. Hanno lasciato il segno le sue performance in film come “Pasolini” (2014), “Fortunata” (2017), “La profezia dell’armadillo” (2018), “Il ladro di giorni” (2020), “Belli ciao” e “Hill of Vision” (2022), dimostrando la sua versatilità e la sua capacità di interpretare una vasta gamma di personaggi.

Dal 22 febbraio sarà al cinema con il film “Martedì e Venerdì”, un toccante film sulla dura vita dei padri separati.

Vita privata

Sebbene volto noto nel mondo della TV e dello spettacolo, Rosa Diletta Rossi ha sempre mantenuto riserbo sulla sua vita privata. Al momento, non si sa se abbia una relazione sentimentale, ma dalle sue attività su Instagram emerge il suo grande amore per lo sport, con particolare predilezione per l’equitazione e l’arrampicata.

Profilo Social

Con quasi 60mila follower su Instagram, Rosa Diletta Rossi ha costruito una solida presenza online che riflette la sua crescente popolarità e il suo coinvolgimento con il pubblico.