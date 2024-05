Serena Bortone è tra le ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle ore 16,30. La giornalista sarà in studio per parlare della sua carriera, delle sue esperienze e del suo percorso. Recentemente, Serena Bortone è stata al centro delle notizie dopo la sua denuncia della cancellazione da parte della Rai del monologo di Antonio Scurati dal suo programma. Ma scopriamo qualcosa in più su Serena Bortone.

Serena Bortone età e biografia

Nata l’8 settembre 1970 a Roma, Serena Bortone ha 53 anni. Si conosce poco della sua infanzia. Sappiamo che sua madre le ha trasmesso la passione per la letteratura, facendole leggere i libri di Don Milani. Da adolescente, ha trascorso diverse estati a Londra, arricchendo il suo bagaglio culturale e linguistico.

Il debutto di Serena Bortone nel mondo della televisione è avvenuto nel 1989, quando ha iniziato a lavorare nella redazione del programma “Alla ricerca dell’arca”. Da lì, ha proseguito la sua carriera nei team di diversi programmi famosi come “Avanzi” e “Ultimo Minuto”. Negli anni ’90, è diventata un volto familiare per il pubblico italiano grazie alla sua partecipazione a trasmissioni come “Mi manda Lubrano” e “Mi manda Raitre”.

Dal giornalismo politico ai documentari

Verso la fine degli anni ’90, Serena Bortone ha intrapreso una carriera nel giornalismo politico. Ha lavorato come inviata e autrice per programmi come “TeleCamere”, contribuendo alla copertura di eventi politici di rilevanza nazionale e internazionale. Tra il 2000 e il 2001 realizza documentari per il canale Viaggi di Stream TV.

Il vero trionfo di Serena Bortone è arrivato nel decennio successivo, quando ha assunto il ruolo di conduttrice di “Agorà” su Rai 3. Nel 2020 ha condotto “Oggi è un altro giorno”, un programma che analizza con grande dovizia di particolari le sfide e le opportunità del nostro Paese.

Vita privata

Serena Bortone è sempre stata molto riservata riguardo alla sua vita privata. Sebbene si sappia poco dei dettagli personali della sua vita, si sa che è stata paparazzata a cena con il giovane direttore d’orchestra Lorenzo Viotti nel 2021, scatenando speculazioni sulla sua vita sentimentale. Nonostante la sua riservatezza, Serena Bortone ha sempre parlato con sincerità della sua visione della vita e del lavoro. Ha dichiarato di essere single e di non aver mai considerato il matrimonio come un obiettivo fondamentale nella sua vita. La sua identità, ha sottolineato, non dipende dall’essere madre o dal conformarsi a modelli predefiniti.