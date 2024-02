I Jalisse sono tra gli ospiti della puntata di oggi 26 febbraio 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo. Il duo musicale è in finale nella kermesse canora Una Voce Per San Marino, che seleziona il cantante che concorrerà per la piccola Repubblica all’Eurovision Song Contest 2024. Scopriamo qualcosa in più su questo duo che ci ha fatto emozionare negli anni ’90.

Jalisse età, veri nomi, biografia

Fabio Ricci e Alessandra Drusian, sono questi i nomi dei Jalisse. Fabio Ricci, nato a Roma il 5 settembre 1965, ha 58 anni, mentre Alessandra Drusian, nata a Oderzo il 18 maggio 1969, ha 54 anni. I due si incontrano nel 1990 nello studio di una casa discografica. Due menti creative, due voci che si fondono perfettamente insieme. Alessandra in quel periodo concorreva con numerose vittorie a concorsi musicali in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, mentre Fabio era cantante e tastierista del gruppo Vox Populi. Nasce così il duo musicale Jalisse, prendendo il nome dal personaggio Jaleesa della serie televisiva Tutti al college (spin-off de I Robinson).

La loro carriera decolla nel 1997 con la vittoria al Festival di Sanremo con il brano “Fiumi di parole”. Questo successo li porta anche al quarto posto all’Eurovision Song Contest a Dublino. Ma non finisce qui: i Jalisse sono stati protagonisti di numerosi successi, collaborazioni e tour che li hanno resi celebri non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

Oltre alla musica, i Jalisse hanno fatto incursioni nel mondo della televisione. Dalla partecipazione a talent show come “The Voice of Italy” e “Tale e Quale Show”, alla loro esperienza nel reality “L’Isola dei Famosi”, Fabio e Alessandra hanno dimostrato di essere versatili e pronti ad affrontare nuove sfide.

Una carriera di alti e bassi

Nonostante il loro talento e il successo negli anni ’90, la strada dei Jalisse non è stata sempre facile. Dopo il trionfo a Sanremo, la loro carriera ha subito alti e bassi, con dischi che non hanno ottenuto il successo sperato e l’infelice episodio delle bocciature consecutive al Festival di Sanremo (ben 27 volte) che ha portato a una serie di delusioni per il duo.

Vita privata: matrimonio e figli

Fabio Ricci e Alessandra Drusian condividono anche la loro vita privata. Dopo essersi fidanzati, si sposano il 18 ottobre 1999 in Puglia, a San Giovanni Rotondo, Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno due figlie: Angelica, 21 anni, e Aurora, 15.