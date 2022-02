Claudio Gioè, chi è, dove e quando è nato, età, vita privata, la ex Pilar Fogliati, Màkari

Torna in onda questa sera, lunedì 7 febbraio 2022, la fiction Rai Màkari con Claudio Gioè. Ma chi è Claudio Gioè? Che cosa sappiamo della sua vita privata e della sua carriera prima della notorietà con questa fiction?

Chi è, dove e quando è nato, età: la biografia di Claudio Gioè

Claudio Gioè è un attore italiano nato a Palermo il 27 gennaio del 1975, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Ha dunque 47 anni.

Dopo gli studi al liceo classico Giuseppe Garibaldi di Palermo si trasferisce a Roma, dove si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica.

Di pari passo frequenta alcuni seminari con Luca Ronconi e si diletta nel canto e nella danza.

Per il teatro scrive e porta in scena Caligola Night Live. L’esordio al cinema è con Luca Guadagnino nel 1998 in The Protagonists.

Negli anni successivi recita ne I cento passi (2000) e La meglio gioventù (2003), entrambi diretti da Marco Tullio Giordana.

Seguono poi Stai con me (2004), di Livia Giampalmo, …e se domani (2006), di Giovanni La Parola, e Piano, solo (2007), diretto da Riccardo Milani.

Claudio Giè tra tv e cinema

In televisione prende parte alla miniserie Operazione Odissea e a Paolo Borsellino (2004) di Gianluca Maria Tavarelli.

Nel 2006 recita nella serie televisiva Codice rosso, mentre nel 2007 veste i panni di Totò Riina nella minisrerie Il capo dei capi.

Fra il 2009 e il 2010 ha un ruolo nella miniserie di Taodue, Squadra antimafia – Palermo oggi.

Nel 2012 lavora alla fiction Il tredicesimo apostolo. Con lui recita Claudia Pandolfi.

Torna nei cinema con una parte nel film del 2013 La mafia uccide solo d’estate. Nel 2015 torna in televisione con le miniserie tv Il bosco e Il sistema.

Dal 14 novembre 2016 è in onda per sei serate con la fiction La mafia uccide solo d’estate, tratta dall’omonimo film.

Il 16 ottobre 2017 Gioè torna con la seconda stagione di Sotto copertura, Sotto copertura – La cattura di Zagaria.

Nel 2018 torna in tv al fianco di Anna Foglietta per la seconda stagione di La mafia uccide solo d’estate.

Nel 2020 è protagonista di due serie tv: Passeggeri notturni e Vite in fuga. Dal 2021 è uno dei protagonisti della fiction Màkari, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri.

Moglie, compagna, figli: la vita privata di Claudio Gioè

Ben poco si sa della vita privata di Claudio Gioè, molto riservato e senza account social. Della sua lunga relazione con la collega Pilar Fogliati, durata quattro anni e mezzo, si seppe dalla attrice quando ormai era finita. Attualmente non è noto se Claudio Gioè abbia una compagna.

Politicamente, in passato si è schierato con M5s.