Chi è Claudio Santamaria: dove e quando è nato, carriera e vita privata dell’attore e doppiatore italiano. Santamaria torna a Verissimo nella puntata di sabato 9 aprile. Con lui, nel salotto di Silvia Toffanin, anche la moglie Francesca Barra: la coppia, sempre più innamorata, racconterà l’esperienza di essere diventati da poco nuovi genitori.

Dove e quando è nato, vero nome, altezza: la biografia di Claudio Santamaria

Claudio Santamaria, nome completo Claudio Santamaria Ferraro, nasce a Roma, nel quartiere Prati, il 22 luglio 1974, sotto il segno zodiacale del Cancro. Ha 47 anni ed è alto 180 cm.

Suo padre è romano, sua madre di Senise in provincia di Potenza. Si diploma al Liceo artistico e per un breve periodo lavora nel doppiaggio prima di iscriversi al corso triennale di Acting Training tenuto da Beatrice Bracco. Dopo un tentativo non riuscito di essere ammesso all’Accademia, il suo debutto sul palcoscenico arriva con La nostra città diretto da Stefano Molinari. In teatro recita nella compagnia Area Teatro al fianco di Paola Cortellesi.

Nel 1997 esordisce al cinema con Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni. Appare poi nell’opera prima di Gabriele Muccino Ecco fatto, nel film di Marco Risi L’ultimo capodanno e L’assedio di Bernardo Bertolucci. L’affermazione vera e propria arriva con Almost blue e L’ultimo bacio per cui riceve anche una candidatura al David di Donatello.

Nel 2002 interpreta il ruolo di Pentothal in Paz! di Renato De Maria, ricevendo una candidatura ai Nastri d’argento. Partecipa poi a Passato prossimo di Maria Sole Tognazzi per cui riceve un’altra candidatura ai Nastri d’argento.

Il suo successo in sala si consolida definitivamente con Romanzo criminale di Michele Placido, dove interpreta il Dandi della Banda della Magliana. Nel 2016 vince il David di Donatello per il miglior protagonista nel film Lo chiamavano Jeeg Robot

Per la filmografia completa di Claudio Santamaria rimandiamo alla sua pagina Wikipedia.

Moglie Francesca Barra, figli: la vita privata di Claudio Santamaria

Prima di incontrare Francesca Barra con cui si è sposato, Santamaria è stato legato a un’altra donna, Delfina Delettrez Fendi. Si tratta dell’erede di uno dei più grandi marchi del made in Italy: Fendi. Dal loro amore è nata Emma nel 2007.

In una recente intervista, Delfina racconta di essere legata a Santamaria come ad un cordone ombelicale. I due hanno un “amore fraterno” e passano ancora qualche weekend insieme con la figlia Emma.

Nel 2018, Santamaria ha sposato la giornalista Francesca Barra. Il matrimonio si è svolto a Policoro in Basilicata, la città di lei, dopo le nozze segrete a Las Vegas.

I due hanno da poco avuto il loro primo figlio: a febbraio è nata la piccola Atena. Qualche anno fa, la coppia ha vissuto un brutto momento a causa di un aborto spontaneo.