Costantino Vitagliano età, fidanzata, vita privata, notizie sulla malattia

Costantino Vitagliano, uno dei tronisti più celebri della televisione italiana, è ospite della puntata di oggi 17 febbraio di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, per aggiornare soprattutto sulle condizioni di salute. Recentemente, infatti, l’ex tronista ha dichiarato di soffrire di una malattia autoimmune molto rara.

Costantino Vitagliano età e breve biografia

Nato il 10 giugno 1974 a Milano, Costantino Vitagliano compie quest’anno 50 anni. Ha trascorso i primi anni della sua vita nel quartiere Calvairate, in una famiglia di origini campane. I suoi genitori, Orazio e Rosina, hanno trasmesso a Costantino valori di umiltà e lavoro duro sin dalla sua infanzia. Dopo aver svolto diversi lavori, tra cui elettricista, barista e spogliarellista, Vitagliano ha trovato la sua strada nel mondo dello spettacolo.

Il grande successo è arrivato nel 2003, quando ha partecipato al famoso dating show Uomini e Donne, conquistando il cuore del pubblico e diventando uno dei tronisti più popolari di sempre. Da lì, la sua carriera è decollata, portandolo a partecipare a numerosi programmi televisivi e a intraprendere progetti artistici di successo.

Dopo il trionfo a Uomini e Donne, Costantino Vitagliano ha continuato a far parlare di sé attraverso la sua partecipazione a diversi programmi televisivi, tra cui il Grande Fratello VIP nel 2016 e Pomeriggio Cinque. Nel 2008, lascia la scuderia di Lele Mora nel corso dello scandalo Vallettopoli. Tuttavia, ancora ben voluto e apprezzato dal pubblico, negli anni 2010 partecipa a diversi programmi televisivi come opinionista o come concorrente.

La vita privata di Costantino Vitagliano

La vita privata di Costantino Vitagliano ha sempre suscitato un grande interesse da parte dei media e del pubblico. Le sue relazioni sentimentali sono state al centro dell’attenzione, alimentando chiacchiere e pettegolezzi sulle pagine dei tabloid.

Dopo aver condiviso momenti importanti con diverse donne, tra cui Alessandra Pierelli e Linda Santaguida. Nel 2013 ha conosciuto l’indossatrice svizzera Elisa Mariani e, dal loro amore, è nata la prima ed unica figlia della coppia: Ayla. Dal 2020, ha avuto una storia d’amore con la ballerina Luba Mushtuk, relazione che però è finita. Vitagliano sembra essere attualmente single. In una recente intervista sempre a Verissimo, infatti, Costantino ha rivelato di non avere relazioni da diversi anni:

“In questo momento non avrei proprio la testa per un rapporto. In una relazione bisogna dare e ricevere, io non riuscirei a dare in questo periodo. È un po’ che non ho relazioni fisse. Dopo la morte di mia mamma, mi sono allontanato da tutto e ho voluto godermi mia figlia”.

La malattia

Verso la fine del 2023, Costantino Vitagliano ha scoperto di avere una malattia rara, accompagnata da dolori alla schiena e sintomi invalidanti. Questa sfida ha rappresentato un duro colpo per Vitagliano, che ha dovuto affrontare la prospettiva di un futuro incerto. L’ex tronista sta intraprendendo un percorso di cura farmacologica per contrastarne gli effetti.

Instagram

