Cristina Parodi età e breve biografia

Nata ad Alessandria il 3 novembre 1964, Cristina Parodi ha 59 anni. Cresciuta in una famiglia di intellettuali, ha ereditato la passione per lo studio dai genitori, Laura Casabassa, insegnante di lettere, e Pietro Parodi, ingegnere e dirigente della Pirelli. Dopo il diploma al liceo classico Giovanni Plana di Alessandria, si è laureata in lettere moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Carriera

Cristina Parodi a iniziato la sua carriera televisiva nei primi anni Ottanta, lavorando per emittenti televisive locali come TelePiccolo e Telereporter. Nel 1988, ha debuttato come giornalista sportiva su Odeon TV, per poi passare a Mediaset nel 1990.

Presso Mediaset, ha condotto programmi sportivi come “Calciomania” e ha lavorato come inviata per “Pressing”. Nel 1992 è stata tra i volti fondatori del TG5, conducendo la prima edizione del telegiornale. Successivamente, ha condotto programmi di successo come “Verissimo” e “La vita in diretta” su Rai 1, oltre a essere stata giurata in trasmissioni come “Altrimenti ci arrabbiamo”. Nel 2013 viene chiamata a condurre insieme a Fabio Fazio e la sorella Benedetta il Festival di Sanremo

Al suo fianco, nella sua carriera, volti storici del giornalismo italiano: Enrico Mentana, Clemente J. Mimun, Lamberto Sposini, Cesara Buonamici ed Emilio Carelli.

Imprenditrice di moda

Oltre alla sua carriera televisiva, Cristina Parodi ha intrapreso un nuovo percorso nel mondo della moda. Nel 2020, ha fondato il brand di abbigliamento femminile “Crida Milano” insieme all’amica Daniela Palazzi.

Vita privata: marito e figli

Cristina Parodi è sposata da quasi trent’anni con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e ex direttore di Canale 5, con cui ha tre figli: Benedetta (nata nel 1996), Alessandro (nato nel 1997) e Angelica (nata nel 2001). La famiglia vive a Bergamo, città in cui Gori è stato eletto sindaco nel 2014.