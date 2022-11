Debora Caprioglio chi è: dove e quando è nata, quanti anni ha, biografia, marito, figli, cosa fa oggi

Debora Caprioglio sarà una delle ospiti nel salotto di Oggi è un altro giorno. L’attrice, diventata famosa al cinema per il suo ruolo in Paprika ma non solo, parlerà della sua carriera e della sua vita privata.

Dove e quando è nata, quanti anni ha, altezza e biografia di Debora Caprioglio

Debora Caprioglio, all’anagrafe Deborah Caprioglio, è nata il 3 maggio del 1968. L’attrice showgirl ha quindi 54 anni ed è del segno zodiacale del Toro. Debora Caprioglio è alta 165 cm.

La Caprioglio a diciassette anni vinse il concorso Un volto per il cinema e poco dopo fu notata dall’attore e regista Klaus Kinski, del quale divenne fidanzata e che la lanciò nel mondo del cinema.

Fu poi Tinto Brass a lanciarla definitivamente scegliendola come protagonista del film Paprika.

Nel 1994, interpretando un ruolo drammatico in Con gli occhi chiusi di Francesca Archibugi, l’attrice decise di abbandonare l’immagine della ragazza sensuale.

Negli anni duemila l’attrice è entrata nel mondo della televisione. Dal 2003 al 2006 ha partecipato a Buona Domenica e nel 2007 invece al reality L’Isola dei Famosi. Sempre in questo periodo partecipa a diverse fiction televisive.

Nel 2012 è tra i protagonisti del cinepanettone campione d’incassi Colpi di fulmine.

Cosa fa oggi?

Negli ultimi anni l’attrice si sta concentrando a diversi lavori teatrali.

Marito, fidanzato e figli: la vita privata di Debora Caprioglio

Dopo Klaus Kinski, Debora Caprioglio ha avuto relazioni con Tinto Brass e con Sven-Göran Eriksson.

Nel 2008 ha sposato l’attore e regista Angelo Maresca. I due si sono separati dopo 10 anni di matrimonio.

Dal 2020 la Caprioglio ha ritrovato l’amore accanto a un commercialista veneto di nome Francesco.