MILANO – Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza per la pausa del campionato italiano di calcio di Serie A per gli impegni delle Nazionali, Diletta Leotta è tornata in diretta streaming su Dazn per condurre il post partita di Sampdoria-Milan. La Leotta ha festeggiato questo suo rientro con foto e storie su Instagram. In una di queste foto, la Leotta è in posa con il resto della redazione. L’immagine è stata arricchita dalla seguente didascalia: “Grazie a questa fantastica squadra! Adesso Diletta Gol torna in campo 🏟⚽️👍🏻”.

Diletta Leotta torna su Dazn, il suo abito conquista i fan

La Leotta ha conquistato più di 91.000 like su Instagram dove ha posato un con un abito stupendo. I suoi fan hanno apprezzato il suo look per il post partita di Sampdoria-Napoli. Nel corso di Diletta Gol, c’è stato lo sfogo del dirigente del Milan Leonardo per il rigore non concesso ai rossoneri nel finale di partita: “Non c’è nemmeno da discutere. Piatek viene sbilanciato e il difensore la palla non la prende mai. Anzi, anche il fallo di mano su Bakayoko mi sembra piuttosto chiaro. L’arbitro ha anche rivisto l’azione al Var, noi siamo sereni, ma i falli sono evidenti. Così si condizionano le gare”.

Nel corso di Diletta Gol, Leonardo ha anche parlato del caso Kessie e del tema stadio: “La panchina per Kessie non era punitiva. Non c’è nessun tipo di strascico, la situazione è stata risolta (con una multa, ndr). I due giocatori hanno capito e hanno chiesto scusa, la società è stata chiara con loro. Punto. Per il club era a disposizione, quindi la scelta è stata esclusivamente tecnica”. “Lo stadio? E’ normale che una società come il Milan pensi a uno stadio come quelli delle grandi società europee”.

Sempre nel post partita di Sampdoria-Milan, è intervenuto anche Gigio Donnarumma. Il portiere ha parlato della sua papera, decisiva ai fini del risultato finale: “Ringrazio i miei compagni per il supporto. Capita di sbagliare, succede a tutti. Quando si vuole giocare sempre dal basso capitano cose del genere. Dispiace perché non siamo riusciti a portare a casa nemmeno un punto. L’anno scorso non ho passato un periodo facile, se ho superato quello posso superare anche questo. E lo farò sempre a testa alta. Quagliarella è un grandissimo amico. L’ho conosciuto in Nazionale, è favoloso; è venuto subito a consolarmi”.

fonti: La Gazzetta dello Sport e Sport Mediaset.