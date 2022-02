Donatella Raffai chi era, età, dove e quando è nata, marito, figli, malattia, ex mariti, dove viveva. Ex volto noto della Rai, è morta a 78 anni giovedì 10 febbraio 2022. Il suo volto è legato a Chi l’ha visto, ma andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, la biografia di Donatella Raffai

Donatella Raffai è nata a Fabriano (Ancona) l’8 settembre 1943. Era dunque del segno zodiacale della Vergine. E’ morta il 10 febbraio 2022, all’età di 78 anni. Era alta 1,72 metri.

Figlia secondogenita dell’ammiraglio Antonio Raffai e di Maria Jelardi, entrambi di nobili famiglie, una veneta e l’altra campana, è – per parte materna – pronipote del senatore marchese Nicola Polvere. Nata a Fabriano ove i suoi si trovavano sfollati per la guerra in atto, trascorse l’infanzia e l’adolescenza seguendo il genitore nei vari spostamenti di lavoro, abitando tuttavia per lunghi periodi a Roma e San Marco dei Cavoti (Benevento), paese di sua madre, in casa del nonno materno, il generale Carlo Jelardi.

Silvio Maestranzi, ex mariti, figli, dove vive, malattia, la vita privata di Donatella Raffai

La Raffai ha avuto una vita privata piuttosto movimentata. Coniugata e in seguito divorziata, si è sposata in seconde nozze sul finire degli anni sessanta con il “re dei nightclub” Fabrizio Bogiankino. Anche da lui ha divorziato, e si è poi legata a Silvio Maestranzi, ex regista Rai. È madre di due figli (avuti dal primo matrimonio).

A seguito della sua prolungata assenza dagli schermi televisivi italiani, alcuni siti internet avevano diffuso l’errata notizia della sua prematura morte a causa di un tumore, ipotizzando che la scomparsa sarebbe stata tenuta segreta dai media ufficiali. In realtà questa triste sorte è toccata ad un’altra conduttrice di Chi l’ha visto?, Marcella De Palma, generando appunto tale confusione congiunta alla circostanza che – anni prima – anche la Raffai si era sottoposta ad un intervento chirurgico per un tumore, di natura però benigna.

Ritiratasi dalle scene e decisa a vivere in un riserbo assoluto, Raffai si è trasferita da Roma a Morlupo e infine – definitivamente – in Francia, in Costa Azzurra, come ha dimostrato il giornalista del Corriere Massimiliano Jattoni Dall’Asén.

La carriera di Donatella Raffai

La sua lunga carriera, svoltasi quasi esclusivamente in Rai, sarebbe difficile da riassumere in poche righe. Certamente, il grande pubblico lega il suo ricordo alla trasmissione Chi l’ha visto?, che lei ha contribuito a portare al successo televisivo.

