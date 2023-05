Semifinali Europa League e Conference: dove vedere in tv Juve, Roma e Fiorentina

Dove vedere Juventus, Roma e Fiorentina? Stasera, giovedì 11 maggio, scenderanno in campo tre italiane: Juventus e Roma per le semifinali di Europa League e la Fiorentina per la Conference League. La Juventus sfiderà in casa il Siviglia mentre la Roma il Bayer Leverkusen. Le due semifinali di Europa League si giocheranno alle 21.

Si giocherà alle 21 anche la semifinale di Conference League Fiorentina-Basilea.

Dove vedere Juventus-Siviglia, Roma-Bayer Leverkusen e Fiorentina-Basilea

Juventus-Siviglia sarà trasmessa su Rai 1, Sky e DAZN. La partita quindi si potrà seguire anche in streaming sul sito ufficiale della Rai, per tutti e per gli abbonati sulle app di Sky e DAZN.

La Roma sarà trasmessa in chiaro su TV8 e poi anche su Sky e DAZN. Come per la Juventus anche la Roma si potrà seguire anche in streaming sul sito ufficiale di TV8, per tutti e per gli abbonati sulle app di Sky e DAZN.

Capitolo Fiorentina. I viola non si potranno seguire in chiaro: Fiorentina-Basilea, infatti, sarà trasmessa soltanto su Sky e DAZN. Anche lo streaming, quindi, sarà riservato agli abbonati delle due emittenti satellitari.

Il 18 maggio, segnatevi la data, si giocherà invece il ritorno delle semifinali di Europa League e Conference League.