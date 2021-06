Ema Stokholma chi è: età, compagno, altezza, Instagram il rapporto con la madre, l’ex compagno Gemitaiz

Ema Stokholma, chi è la deejay ospite questa sera da Simona Ventura a Game Of Games: età, altezza, profili social, il rapporto difficile con la madre, perché è finita con l’ex compagno Gemitaiz.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Ema Stokholma

Ema Stokholma è lo pseudonimo di Morwenn Moguerou. Ema è una deejay, conduttrice radiofonica e televisiva, pittrice e modella francese con cittadinanza italiana. E’ nata il 9 dicembre 1983 ed ha 37 anni. E’ alta 1 e 75 e pesa circa 60 chili.

Il suo segno zodiacale e Sagittario. E’ nata a Rottrmans-sur-Isère nella regione francese della Provenza da padre italiano e madre francese. Ema ha molti tatuaggi sul corpo ed ha subito diverse operazioni per toglierne alcuni.

Fidanzato e figli: la vita privata di Ema Stokholma

Attualmente non si sa se Ema sia o meno fidanzata. In passato, la deejay è stata legata sentimentalmente per due anni al famoso rapper romano Gemitaiz. La loro relazione è finita e il cantante ha raccontato che si è trattato di “una storia bella ma molto complicata”. Ema non ha figli.

Ema Stokholma: Instagram, carriera e rapporto con la madre

Il profilo Instagram della Stokholma è @emastokholma. La deejay ha 273mila follower. Ema ha avuto un’infanzia molto dolorosa come raccontato da lei stessa in un libro autobiografico uscito nel 2020 dal titolo “Per il mio bene”.

Morwenn cresce con la madre e il fratello maggiore Gwendal tra il Sud della Francia e la Bretagna. Durante l’adolescenza subisce le continue violenze della madre, sia fisiche che psicologiche, sia verso di lei che il fratello. A 15 anni Ema riesce a scappare di casa per raggiungere il padre a Roma.

Dopo pochi mesi lascia anche la casa paterna ed entra nel mondo della moda, diventando modella per maison italiane come Dolce & Gabbana, Fendi, Valentino e Versace. Si avvicina anche al mondo della musica diventando Dj con esibizioni che la portano nei più famosi locali italiani ed europei.

Durante il 70esimo Festival di Sanremo (2020) ha condotto PrimaFestival e AmaSanremo. Ha seguito la diretta del Festival anche nel 2021 su Rai Radio 2. Ema è stata anche la voce radiofonica dell‘ultimo Eurovision Song Contest, quello che ha visto la vittoria dei Maneskin.

Sempre in tv ha laorato insieme all’amica Andrea Delogu ai programmi Jump! Stasera mi tuffo su Canale 5 e Aggratis! su Rai 2. Nel 2015 ha lavorato come speaker radiofonica per Rai Radio 2 insieme a Gino Castaldo nel noto programma Back2Back.

Nel 2017 partecipa ha partecipato al reality show Pechino Express di Rai 2, vincendo l’edizione in coppia con Valentina Pegorer.