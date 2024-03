Ennio Morricone chi era, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, film, Oscar, biografia e carriera

Ennio Morricone è stato senza dubbio il più grande compositore di colonne sonore. Il suo nome si lega a moltissimi capolavori della storia del cinema e la sua musica ha fatto innamorare gli spettatori, dagli inizi della sua carriera fino alla fine, mantenendo un livello artistico eccezionale. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del grandissimo compositore.

Dove e quando è nato, biografia di Ennio Morricone

Ennio Morricone è nato a Roma il 10 novembre del 1928. Il padre è stato un trombettista professionista e Morricone si appassiona al mondo della musica da giovanissimo. Si iscrive poi al Conservatorio di Santa Cecilia, dove si diploma in tromba nel 1946. Dopo il diploma si fa conoscere negli ambienti della musica romana esibendosi con diverse orchestre, prima di avvicinarsi al mondo del cinema e delle colonne sonore nei primi anni Sessanta.

Il compositore muore a Roma il 6 luglio del 2020, all’età di 91 anni. Muore al Campus Bio-Medico di Roma, dov’era ricoverato in seguito a una caduta con conseguente rottura del femore.

Moglie, figli e vita privata

Morricone è stato sposato dal 1956 fino al giorno della sua morte con Maria Travia. Negli oltre 60 anni di matrimonio, i due hanno avuto 4 figli: Andrea, Giovanni, Marco e Alessandra. Il figlio Andrea segue le orme del padre ed è un compositore.

La carriera di Ennio Morricone

La sua carriera come arrangiatore per il cinema inizia nel 1955 e cinque anni dopo, nel 1961, firma la sua prima colonna sonora per il film Il federale di Luciano Salce. La fama internazionale arriva con gli spaghetti western di Sergio Leone (Per un pugno di dollari del 1964, Per qualche dollaro in più del 1965 e Il buono, il brutto e il cattivo del 1966) che gli darà grande fama. Con Sergio Leone firmerà anche C’era una volta il West e C’era una volta in America.

E’ autore di colonne sonore, tra i tantissimi, per Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Vittorio De Seta, Pasolini e Dario Argento. Ha scritto musiche anche per tantissimi registi internazionali, da Carpenter a De Palma, da Levinson a Nichols, da Malick a Polanski, da Stone a Tarantino. Ha scritto colonne sonore per oltre 60 pellicole che hanno vinto premi tra cui molte premiate all’Academy Award.

Nel 2007 l’Academy gli dà l’Oscar alla carriera che gli viene consegnato da Clint Eastwood. Il 26 febbraio 2016 il nome di Ennio Morricone viene scritto sulla stella numero 2574 nella celebre Hollywood Walk of Fame. E’ il preambolo al successo tanto ambito e inseguito (e meritato) che arriva, annunciato, il 29 febbraio 2016: nella notte degli Oscar trionfa al sesto tentativo nella categoria miglior colonna sonora per le musiche di The Hateful Eight di Quentin Tarantino.

