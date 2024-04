Francesca Chillemi è tra le speciali ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle ore 16,30 ogni weekend. L’attrice sarà in studio insieme al collega Can Yaman, insieme sul set della fiction “Viola come il mare 2”. Scopriamo qualche curiosità su Francesca Chillemi, dalla sua età al suo percorso da attrice e la sua vita privata.

Francesca Chillemi età e biografia

Francesca Chillemi è nata a Barcellona Pozzo di Gotto (in Sicilia) il 25 luglio 1985 e ha 38 anni. Ha lasciato la Sicilia nel 2003 per partecipare al concorso di Miss Italia, che ha vinto a soli 18 anni. Da allora, la sua carriera ha preso il volo. Ha debuttato come modella e ha rapidamente conquistato il mondo della televisione italiana.

Tra i suoi ruoli più celebri, ricordiamo quello di Azzurra nella serie tv “Che Dio ci aiuti” di Rai 1, che le ha conferito grande popolarità e apprezzamento da parte del pubblico. Ha poi recitato in numerose altre serie di successo, tra cui “Un medico in famiglia 4”, “Squadra Antimafia”, e “Carabinieri”.

Francesca ha anche fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2009, con il film “Cado dalle nubi” accanto a Checco Zalone. Nel corso degli anni, ha dimostrato la sua versatilità interpretativa, navigando con agilità tra televisione e cinema.

Vita privata

Nel privato, Francesca Chillemi ha avuto una storia sentimentale con Francesco Scianna dal 2010 al 2011. Successivamente, ha incontrato Stefano Rosso, figlio del fondatore del marchio di moda Diesel, con cui ha costruito una relazione stabile. La coppia ha avuto una figlia, Rania, nata il 22 febbraio 2016. Per stare accanto al compagno, Francesca si è trasferita a New York. L’attrice, in una intervista, non ha mai nascosto il feeling spontaneo scattato con Stefano Rosso, fin dal loro primo incontro:

“Abbiamo sempre provato qualcosa l’uno per l’altra. Forse più io di lui. Ogni volta che lo rivedevo perdevo un po’ la testa però c’era sempre un motivo che ci allontanava, ma mai in modo definitivo”.

Curiosità

Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Francesca Chillemi ha una passione per il fitness e lo yoga, che pratica regolarmente. È anche attiva sui social media, con un profilo Instagram seguito da oltre un milione di persone, dove condivide momenti della sua vita e scatti di moda.