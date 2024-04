Il caso di razzismo ad Affari Tuoi, cosa ha risposto Amadeus alla concorrente VIDEO

Un caso di razzismo ad Affari Tuoi. Anna, la concorrente della Basilicata, nella puntata di venerdì 26 aprile ha avuto uno scambio di battute con uno spettatore. Si tratta di Thanat Pagliani, un regista thailandese spesso presente tra i spettatori del programma di Rai Uno. La donna ha risposto a Pagliani che era intervenuto durante il gioco e gli ha detto: “Se vinco 30mila euro ti porto in Cina”. Peccato però che Pagliani è thailandese. E a far notarlo è lo stesso Amadeus: “Ma come in Cina? È tailandese”. Pagliani, al termine della puntata ha commentato molto duramente su X: “Grazie Amadeus che ricordi a tutti gli spettatori che sono thailandese. Su ciò che mi ha detto la signora no comment”. Poi, su Instagram ha aggiunto: “In questa signora vedo tanta ignoranza e tanto razzismo. Non fa certo piacere ricevere insulti razzisti sulla Rai davanti a milioni di spettatori”.

Anna stava giocando insieme ad Agnese, due sorelle originarie di Grottole in provincia di Matera. Le due donne hanno iniziato la partita chiamando tutti rossi. Alla fine hanno vinto 5 euro (nell’altro pacco c’erano i “famosi” 30mila ndr) ed hanno abbandonato lo studio con evidente dispiacere sbattendo il pacco e girando le spalle prima di prendendosela con il dottore che è stato però difeso da Amadeus: “Lui non ha colpe, i pacchi li avete chiamati tutti voi”. E sui social, c’è chi se ha dato delle maleducate alle due concorrenti: “Sinceramente sono contenta che abbiano vinto solo 5 euro. Non solo per l’uscita razzista, ma per l’atteggiamento che hanno avuto durante la puntata. Pure alla fine, sbattendo il pacco in quel modo, così inca**ate. Due cafone”, ha scritto un utente su X. Un altro utente ha aggiunto: “Ma neanche un minimo di educazione alla fine. Hanno sbattuto quel pacco ed hanno girato le spalle. Anche Ama c’è rimasto”. Clicca qui per vedere il video.