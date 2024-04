Oriana Sabatini chi è, età, dove e quando è nata, altezza, Paulo Dybala, Instagram, vita privata, biografia e carriera

Oriana Sabatini è nota in Italia per essere la compagna del calciatore Paulo Dybala. Attrice, modella e cantante, la Sabatini, in Argentina, è molto famosa sia per la sua musica che per la sua partecipazione in diverse fiction di successo. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attrice e cantante.

Dove e quando è nata, altezza, età, biografia di Oriana Sabatini

Oriana Sabatini è nata il 19 aprile del 1996 a Buenos Aires, in Argentina. Ha 28 anni. E’ alta 172 cm. E’ la figlia dell’imprenditore ed ex attore argentino Osvaldo Sabatini e dell’attrice venezuelana Catherine Fulop. E’ anche la nipote dell’ex tennista argentina Gabriela Sabatini. Inzia la sua carriera nel mondo della moda a 13 anni, ottenendo poi una piccola parte nella fiction Porque te quiero así.

Paulo Dybala, Instagram e vita privata

Dall’estate del 2018 l’attrice ha una relazione con il calciatore argentino Paulo Dybala. Non abbiamo informazioni sulla sua vita privata prima della sua relazione con il calciatore. La coppia non ha figli. La sabatini si è dichiarata bisessuale: “Non so se sono lesbica e mi piacciono le donne, o se sono bisessuale, però non ho pregiudizi in materia”. L’attrice è molto seguita sui social e il suo profilo Instagram conta oltre 6 milioni di follower: orianasabatini.

La carriera di Oriana Sabatini

Nell’aprile del 2017 ha iniziato la carriera da cantante solista pubblicando il suo primo singolo, Love Me Down Easy, che ha riscosso molto successo in Argentina. Il 5 luglio ha aperto il Dangerous Woman Tour di Ariana Grande, mentre il 14 e 15 novembre ha aperto il A Head Full of Dreams Tour dei Coldplay. Ad ottobre 2019 esce il suo singolo El Ultimo Tango, mentre a febbraio 2020 pubblica Luna Llena.

