L’attrice di Terra Amara Serpil Tamur è tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle ore 16,30. Conosciuta in Italia soprattutto per il suo ruolo della dolce “nonnina” Azize nella soap turca Terra Amara, l’attrice sarà in studio per parlare del suo percorso artistico e professionale e sarà per la prima volta in Italia. Ma chi è veramente Serpil Tamur? Scopriamolo insieme, esplorando la sua vita, la sua carriera e i dettagli della sua vita privata.

Serpil Tamur età e biografia

Serpil Tamur è nata il 19 maggio 1944 sull’isola di Rodi, in Grecia, sotto il segno zodiacale del Toro. Compirà quest’anno 80 anni. Cresciuta in Turchia, ha presto mostrato un interesse per le arti performative. Dopo essersi diplomata al Conservatorio statale di Ankara nel 1963, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Sebbene abbia iniziato come attrice teatrale, il suo talento e la sua versatilità l’hanno portata a esplorare anche il cinema e la televisione.

La carriera di Serpil Tamur vanta decenni di successi sia sul palcoscenico che sullo schermo. Dopo aver lavorato nei teatri di Stato, ha intrapreso la carriera cinematografica e televisiva. Ha recitato in numerosi film e serie TV.

Uno dei ruoli più iconici di Serpil Tamur è quello di Azize nella serie “Terra Amara” (Bir Zamanlar Çukurova), dove interpreta la tenera nonnina che ha conquistato il pubblico con la sua saggezza e la sua dolcezza. Grazie a questo ruolo, Serpil Tamur ha ottenuto una fama internazionale e il suo lavoro è stato apprezzato in tutto il mondo.

Vita privata

Serpil Tamur è sposata con Uygur Tamur e la coppia ha due figli, Serra e Seda. Nonostante la sua presenza costante nei media, Serpil Tamur preferisce mantenere la sua vita personale lontana dai riflettori.

Profilo Social

Se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità riguardanti Serpil Tamur, puoi seguirla sui suoi profili social. È attiva su Instagram, dove condivide momenti della sua vita e dettagli sulla sua carriera.