Eurovision, è la notte di Angelina Mango che rappresenta l’Italia. In gara 37 Nazioni

Eurovision, è la notte di Angelina. La cantautrice di Matera, figlia d’arte, debutta nella semifinale al Mondiale canoro di Malmö (Svezia); un evento musicale che coinvolge 37 Paesi nella manifestazione non sportiva più vista al mondo.

Angelina Mango rappresenta l’Italia di diritto avendo vinto il festival di Sanremo. Si esibirà cantanti proprio “La noia”, il brano che l’ha portata alla vittoria in Italia. Il set di Angelina sarà impreziosito da 5 ballerine e dalle coreografie di Mecnun Giasar, l’artista che in passato ha lavorato con Madonna, Billie Eilish e Rosalia.

Il coreografo sprofonda Angelina in un contesto favolistico su una scena caratterizzata da un grosso trono di rami intrecciati, formato con una pioggia di fiori rossi e il rovente finale di una cascata di fuoco. Imperdibile.

Arena blindata

Si temono le proteste pro-Palestina. Mercoledì è stato chiuso il ponte di Oresund con la Danimarca, ed è scoppiata una polemica sul cantante svedese Eric Saade, il cui padre è palestinese, che ha indossato un kefiah avvolta al polso durante la sua esibizione di martedì in apertura della prima semifinale. Attesa questa sera la risposta della cantante israeliana Eden Golan. Il che dimostra che la “San Remo continentale” è pure un fatto politico.

E c’è chi, analizzando i numeri, dice che se la comunità ebraica riuscisse ad assicurare alla sua rappresentante il 10% dei voti in ogni Paese, la Golan sarebbe sicuramente sul podio. È il caso di ricordare che la comunità israeliana è una delle più vicine ai propri rappresentanti. L’Italia , come da regolamento, è comunque già in finale insieme a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

La scaletta

Seconda semifinale. In gara 16 canzoni di cui solo 10 arriveranno alla finale di sabato. Questo l’ordine in cui si esibiranno gli artisti dei seguenti Paesi: Malta, Albania, Grecia, Svizzera, Repubblica Ceca, Francia, Austria, Armenia, Spagna, San Marino, Georgia, Belgio, Estonia, Italia, Israele, Norvegia, Paesi Bassi. Si esibiranno anche le star della Eurovision: Helena Paparizou, Sertab Erener e Charlotte Perrelli.

Dove in tv

L’evento sarà trasmesso da Rai 2 (ore 21) commentato da Malmö da Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Per chi preferisce la radio l’appuntamento è con Rai Radio2 con il commento in simulcast di Diletta Parlangeli e Matteo Osso. Completano l’offerta il Canale 202 del Digitale Terrestre e, per lo streaming, RaiPlay ( oltre al canale ufficiale dell’ESC su YouTube).