Fedez chi è, età, dove e quando è nato, Chiara Ferragni, figli, Instagram, vita privata, malattia, biografia e carriera

Fedez è senza dubbio uno dei personaggi più famosi d’Italia, non solo per la sua attività di rapper e per le sue partecipazioni televisive, ma anche per la sua storia d’amore con Chiara Ferragni. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del cantante.

Dove e quando è nato, età, vero nome, genitori, biografia di Fedez

Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, è nato a Milano il 15 ottobre del 1989. Ha 34 anni. Nonostante sia nato a Milano, è cresciuto a Buccinasco. La sua famiglia è originaria di Castel Lagopesole, in provincia di Potenza, e ha dichiarato che tra i suoi avi figura il brigante Ninco Nanco. Durante l’adolescenza ha frequentato il liceo artistico, abbandonando tuttavia gli studi al quarto anno per focalizzarsi sulla musica.

Il padre, Franco Lucia, per anni ha lavorati come orafo, per poi cambiare lavoro diventando magazziniere. Da lui il rapper dice di aver imparato l’arte del vendere. La madre si chiama Annamaria Berrinzaghi. Soprannominata Tatiana, è stata lei a gestire i primi contratti di Fedez, a scovare i brand per le collaborazioni e contattare le case discografiche.

Chiara Ferragni, figli, Instagram, malattia e vita privata

Il 1º settembre del 2018 il rapper si è sposato a Noto con l’imprenditrice Chiara Ferragni, conosciuta anni prima. Dalla relazione ha avuto due figli: Leone, nato il 19 marzo del 2018 a West Hollywood, e Vittoria, nata il 23 marzo del 2021 a Milano. Vivono a Milano, in zona CityLife. Il rapper ha un account personale su Instagram, oltre a quello di coppia con la moglie.

Nel 2022, tramite i propri canali social, il rapper annuncia di avere un problema di salute. A marzo dello stesso anno, si sottopone a un intervento chirurgico, rivelando ai fan: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo, motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”.

Nel 2023, a ottobre, il rapper viene ricoverato ancora, a causa di una doppia emorragia interna allo stomaco causata da ulcera gastrica e ischemia. “Purtroppo al momento sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”, ha dichiarato il rapper sui social.

La carriera di Fedez

Nel corso della sua carriera musicale, inaugurata dall’album d’esordio Penisola che non c’è (2011), il rapper ha pubblicato 7 album di successo, l’ultimo, Disumano, nel 2021. Ha inoltre composto molti brani, in collaborazione con diversi artisti, che sono diventati dei veri e propri tormentoni estivi, come Vorrei ma non posto, Italiana, Senza Pagare e Comunisti col Rolex, tutti con J-Ax. Nel 2021 pubblica Mille, brano di grande successo in collaborazione con Orietta Berti e Achille Lauro. L’anno successivo esce La dolce vita, con Mara Sattei e Tananai, mentre nel 2023 pubblica un nuovo brano di successo, Disco Paradise, in collaborazione con Annalisa e gli Articolo 31.

Molto del successo del rapper, oltre alla musica, deriva dalle sue partecipazioni televisive, in particolare a X Factor. Il cantante, infatti, è stato giudice del talent dal 2014 al 2018, e ancora dal 2022 è tra i giudici di X Factor. Dal 2021 conduce il fortunato show LOL – Chi ride è fuori, su Prime Video, e dal 2020 conduce il podcast Muschio Selvaggio.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI FEDEZ