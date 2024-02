Fiorenza D’Antonio chi è: età, biografia, carriera, vita privata dell’attrice

Fiorenza D’Antonio, attrice, dopo il successo ottenuto con “Il Commissario Ricciardi” torna sullo schermo con “Gloria”, affiancando la celebre attrice Sabrina Ferilli. Oggi 19 febbraio 2024 è ospite del programma tv “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. Scopriamo qualcosa di più sulla giovane attrice.

Fiorenza D’Antonio età e breve biografia

Nata a Napoli nel 1997, Fiorenza D’Antonio ha da poco compiuto 27 anni. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato di possedere un notevole talento e una presenza scenica magnetica che ha conquistato il pubblico e la critica. Fiorenza D’Antonio ha avviato la sua carriera come modella, guadagnandosi presto un posto di rilievo nel mondo dello spettacolo. Dopo aver partecipato a concorsi di bellezza come Miss Italia 2018, Fiorenza ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione, diventando una presenza familiare nei programmi televisivi italiani.

Fiorenza D’Antonio ha calcato varie scene, sia sul grande che sul piccolo schermo. Dopo aver brillantemente interpretato ruoli in “Il Commissario Ricciardi” su Rai 1 e “I Fantastici 5” su Canale 5, ha fatto il suo debutto cinematografico nel film “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. Tuttavia, è soprattutto in televisione che ha lasciato il segno. Sarà ora tra protagonisti di “Gloria”, la serie tv di Fausto Brizzi, ed è apparsa in diversi spot pubblicitari.

Vita privata e relazioni

Dopo una relazione con il regista Fabrizio Acampora, la sua situazione sentimentale è diventata argomento di gossip. In un’intervista passata, Fiorenza ha parlato apertamente del suo fidanzato come dell’uomo della sua vita, ma le foto insieme sui social sono improvvisamente sparite, alimentando voci di una possibile rottura.

Curiosità

Oltre alla sua carriera di attrice, Fiorenza D’Antonio è una persona di grande passione e impegno. Pratica il contorsionismo aereo dall’età di 11 anni e ha una vasta gamma di interessi sportivi, dimostrando una determinazione e una versatilità che si riflettono nel suo lavoro sullo schermo.

Fiorenza D’Antonio su Instagram

Per coloro che desiderano seguire Fiorenza D’Antonio, il suo profilo Instagram è un ottimo punto di partenza. Qui è possibile ottenere uno sguardo più ravvicinato sulla vita e sulla carriera di questa talentuosa attrice emergente.