Francesca De André chi è, età, dove e quando è nata, genitori, fidanzato, Instagram, vita privata, Grande Fratello, biografia e carriera

Francesca De André è ormai un personaggio noto della televisione italiana. Figlia di Cristiano De André e nipote del celebre cantautore Fabrizio De André, Francesca si è fatta notare grazie ad alcuni programmi come L’isola dei famosi e il Grande Fratello. Scopriamo la sua carriera, la biografia e la vita privata.

Dove e quando è nata, età, genitori, biografia di Francesca De André

Francesca De André è nata a Genova il 25 gennaio del 1990. Ha 34 anni. Nasce da Cristiano De André (figlio di Fabrizio De André) e Carmen Cespedes, di origini spagnole. Vive un’infanzia complessa in seguito al divorzio dei suoi genitori. Viene prima affidata alla madre e poi al padre, con cui resta solo pochi mesi. Viene poi mandata in orfanotrofio a Milano, dove cerca di scappare più volte. Dopo il liceo linguistico decide di seguire la sua passione per la danza.

Fidanzato, Intagram e vita privata

Francesca ha avuto diverse flirt e relazioni. Ha avuto una relazione con Daniele Interrante e prima di entrare nella casa del Grande Fratello ne ha avuta una con Giorgio Tambellini. Scoperti i tradimenti di quest’ultimo, Francesca si lega a Gennaro Lillio, conosciuto durante il reality. La loro relazione, una volta finito il programma, non dura molto e la ragazza decide di tornare con l’ex Tambellini. Profilo Instagram: francescadeandre.

Nel 2022 Francesca ha denunciato Tambellini dopo una serie di aggressioni che l’hanno ridotta in un brutto stato. Tambellini è stato condannato a tre anni. In una recente intervista a La Repubblica, Francesca ha dichiarato: “Ho visto che la giustizia esiste. D’altro canto nessun risarcimento può essere congruo rispetto alle sofferenze e al malessere vissuto. Io non confido più negli esseri umani e nella loro morale. Certe persone non cambiano, ma quantomeno le donne possono incutere un po’ di timore visto che giustizia può essere fatta. Sì, bisogna sempre denunciare”.

La carriera di Francesca De André

Dopo una prima parte di carriera come Dj, Francesca avvia la sua carriera televisiva partecipando ai salotti Mediaset, nei quali è spesso ospite fissa. Nel 2011 partecipa a L’Isola dei famosi e nel 2019 è nel cast del Grande Fratello.