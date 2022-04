Francesco Facchinetti: chi è, dove e quando è nato, il padre nei Pooh, la madre in una comune cattolica, la ex Alessia Marcuzzi, il trapianto di capelli (foto Ansa)

Francesco Facchinetti è tra gli ospiti di oggi, martedì 26 aprile, di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai Uno. Ma che cosa sappiamo della vita privata e della carriera di Francesco Facchinetti?

Dove e quando è nato, età: la biografia di Francesco Facchinetti

Francesco Andrea Facchinetti è un cantante, conduttore televisivo, dj, imprenditore e agente dello spettacolo italiano. E’ nato a Milano il 2 maggio del 1980 sotto il segno del Toro. Ha 41 anni di età.

Dagli esordi della carriera fino al 2006 era noto con l’appellativo dj Francesco. Dall’uscita della canzone Non cado più per un breve periodo si è fatto chiamare semplicemente Francesco.

Il padre Roby Facchinetti dei Pooh, la madre in una comune cattolica: l’adolescenza di Francesco Facchinetti

Figlio del tastierista e cantante dei Pooh Roby Facchinetti e della sua compagna dell’epoca, Rosaria Longoni, Francesco ha vissuto a Mariano Comense, in Brianza, insieme alla madre.

Fin dall’età di tre anni ha convissuto con la dislessia e con le difficoltà nella lettura e nella scrittura che tale disturbo comporta.

Nel Natale del 1989 la madre lasciò la famiglia per trasferirsi in una comune cattolica di Fratel Ettore, a Seveso, luogo in cui ritirarsi in preghiera e assistere i malati, i tossicodipendenti e i disagiati della stazione centrale di Milano.

Francesco in quegli anni viene espulso da alcune scuole, frequenta il movimento di Comunione e Liberazione e il movimento punk, e a 13 anni è catechista.

Frequenta quindi il liceo classico, ripetendo il primo anno. A 15 anni inizia a fare il deejay sulle frequenze di Radio Cantù, per poi passare a condurre programmi musicali in altre radio private. Abbandonati gli studi classici, tenta di diplomarsi da privatista al liceo scientifico.

A Milano ottiene un lavoro da PR e autista per la discoteca Hollywood, e una volta ha l’occasione di accompagnare l’attore Jim Carrey, che lo vuole con sé per le altre tappe del suo tour promozionale europeo. Dopo tre tentativi al liceo scientifico, si diploma geometra.

L’ex Alessia Marcuzzi, la moglie Wilma Helena Faissol, i figli: la vita privata di Francesco Facchinetti

Nel 2011 ha avuto la sua prima figlia da Alessia Marcuzzi Nel 2014 e nel 2016 sono nati i figli avuti insieme con Wilma Helena Faissol, sposata nel 2014 con rito civile a Mariano Comense.

La storia del trapianto di capelli di Francesco Facchinetti

Nell’ottobre del 2020 divenne notizia la storia del suo trapianto di capelli. “Ho una patch cutanea – disse Facchinetti – Ho fatto un trapianto di capelli non chirurgico. Vi voglio raccontare la mia storia. A 20 anni ho iniziato a perdere i capelli. Ho ereditato da mio padre i suoi occhi azzurri, non ho ereditato la sua voce e ho ereditato i pochi capelli che ha in testa. Ho fatto l’autotrapianto, facendomi togliere seimila capelli per metterli dove mancavano. Ma i problemi sono molteplici”.