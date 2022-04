Barabara D’Urso a un passo dall’addio a Mediaset. Dopo un deciso ridimensionamento di programmi e ruolo, secondo quanto scrive Dagospia, Barbara D’Urso a dicembre sarà fuori da Mediaset.

Barbara D’Urso fuori da Mediaset a dicembre

Alla conduttrice tra le più note delle reti create da Berlusconi, non verrà affidato nessun programma. “Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tra gli addetti ai lavori tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il Biscione. Dagospia aveva anticipato la chiusura di Domenica Live e Live Non è la D’Urso, avevamo raccontato i progetti della dirigenza per il daytime e l’insoddisfazione per La Pupa e il Secchione Show (non solo per i bassi ascolti ma in primis per la realizzazione del programma)”scrive il sito fondato da Roberto d’Agostino.

E non solo: da maggio a dicembre, alla D’Urso, sempre secondo quello che scrive Dagospia “sarà tolto anche lo studio di Pomeriggio 5, da inizio maggio il programma si trasferirà nello ‘sgabuzzino’ da cui vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24, notizia non accolta bene dalla all news diretta da Liguori”.

Ancora Dagospia: “Il contratto di Barbara D’Urso scadrà a dicembre 2022, la conduttrice non è più nei piani dell’azienda. Dopo anni di tentativi andati a vuoto sarebbe arrivato il momento della parola fine. Fuori a giugno anche da Pomeriggio 5, salvo colpi di scena.

Dopo l’addio a Mediaset, dove andrà Barbara D’Urso?

Ed ora, dopo l’addio a Mediaset, dove andrà la conduttrice? Finirà su qualche piattaforma o in Rai?