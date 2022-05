Gennaro Auletto chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, L’Isola dei famosi, biografia e carriera. Il modello Gennaro Auletto è tra i concorrenti del reality L’Isola dei Famosi. Il programma è in onda su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Gennaro Auletto

Gennaro Auletto è nato a Napoli nel 2001. Ha 21 anni. Nasce da padre italiano e madre marocchina e cresce tra Napoli e Casablanca. Inizia la sua carriera a 18 anni, sfilando per le passerelle più importanti al mondo.

Fidanzata, Instagram, vita privata di Gennaro Auletto

Il modello è molto riservato riguardo alla sua vita privata. Non si hanno molte informazioni in merito ma sembrerebbe essere single. Suoi suoi profili social condivide molto del suo lavoro ma non si trovano indizi su alcuna fidanzata. Il suo profilo Instagram conta oltre 25mila follower: @gennaro_auletto.

La carriera del modello

Auletto inizia a sfilare come modello a 18 anni, arrivando negli anni successivi a sfilare anche sulle passerelle di stilisti del calibro di Dolce&Gabbana e Armani. Il modello ottiene fin da subito un ottimo successo finendo anche sulla copertina di Vogue Man Arabia. Nel 2022 Auletto entra nel cast del reality L’Isola dei Famosi.