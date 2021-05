Gerard Butler chi è, età, altezza, peso, dove vive, moglie, Barbara D’Urso, patrimonio, biografia

Chi è Gerard Butler, età, altezza, peso, vita privata, biografia e carriera dell’attore scozzese. Famoso per il genere d’azione e più recentemente anche per quello catastrofico, Gerard Butler divide la sua vita tra Los Angeles e Glasgow.

Dove e quando è nato, altezza, peso e biografia di Gerard Butler

Gerard James Butler è nato a Paisley, in Scozia, il 13 novembre del 1969. E’ alto 188 cm e pesa 86 kg. Si appassionò al cinema fin da piccolo ma studiò giurisprudenza all’università di Glasgow. Si trasferì a Londra per intraprendere la carriera di attore. Il suo esordio al cinema arrivò con il film La mia regina di John Madden, che fu un successo e spianò la strada all’attore.

Poi nel 2002 recita nel film Tomb Raider – La culla della vita, con Angelina Jolie e nel 2004 da protagonista nel film Il fantasma dell’Opera di Joel Schumacher. Quindi nel 2007 interpreta Leonida nel film 300 di Zack Snyder e due anni più tardi ottiene due ruoli da protagonista nei film Gamer e Giustizia privata.

Nel 2010 lavora al fianco di Jennifer Aniston nel film Il cacciatore di ex e partecipa come doppiatore al film Dragon Trainer. Nel 2012 recita da protagonista nella commedia di Gabriele Muccino, Quello che so sull’amore. L’anno dopo è ancora protagonista nel film Attacco al potere – Olympus Has Fallen, girando il seguito nel 2016.

Nel 2017 interpreta il ruolo di Jacob Jake Lawson nel film Geostorm e nel 2019 recita da protagonista nel film Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen con Morgan Freeman. Nel 2020 torna al genere catastrofico con Greenland.

Gerard Butler: patrimonio, dove vive

Gerard Butler vive tra Los Angeles e la sua Scozia. La sua proprietà in California è stata distrutta nel 2018 dall’incendio di Woolsey. L’attore l’ha ricostruita e poi l’ha messa in affitto. Ha dichiarato di voler acquistare un castello scozzese. Il suo patrimonio ammonta a 30 milioni di dollari.

La relazione con Morgan Brown e il matrimonio

Gerard Butler non si è mai sposato e non ha figli, dichiarando l’intenzione di unirsi in matrimonio quando avrà 80 anni. Gli sono state attribuite delle storie con alcune donne dello spettacolo: Rosario Dawson, Naomi Campbell, Cameron Diaz, Lindsay Lohan e Jennifer Aniston. E’ stato fidanzato sei anni con l’ex modella ora interior designer Morgan Brown, e prima di lei con la modella Madalina Ghenea.

Gerard Butler e Barbara D’Urso

Ad Ischia l’attore scozzese e la conduttrice Barbara D’Urso vengono paparazzati l’uno accanto all’altra. Lei era in vacanza, lui arrivato per il Global Fest. Sorridenti in favore di camera i due si sono fatti fotografare: hanno condiviso solo il mezzo di trasporto da Ischia, nessuna relazione tra Butler e la conduttrice.