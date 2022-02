Ghemon: chi è, dove e quando è nato, età, vero nome, vita privata, la fidanzata Giulia, la depressione

Ghemon è tra gli ospiti di Michelle Hunziker a Michelle Impossible questa sera, mercoledì 23 febbraio, su Canale 5. Ma chi è Ghemon?

Dove e quando è nato, età, vero nome: la biografia di Ghemon

Ghemon, il cui vero nome è Giovanni Luca Picariello, è un rapper e cantautore italiano nato ad Avellino il 1º aprile del 1982, sotto il segno dell’Ariete. Ha dunque 39 anni di età.

È conosciuto anche come Ghemon Scienz e Gilmar. È membro dei collettivi Blue-Nox e Unlimited Struggle, due crew formate da artisti indipendenti.

La carriera di Ghemon

Il primo incontro con la cultura hip hop avviene nel 1995, quando Ghemon si avvicina al graffitismo, passione che abbandonerà nel 2001.

Nel mondo dei graffiti si firmadapprima Kal e poi Esimo (abbreviato in Esi).

Nel 2002 si trasferisce a Roma, dove si laurea in giurisprudenza all’università Luiss Guido Carli.

Nel 2005 entra a far parte di Soulville, un progetto musicale e discografico legato al soul, con cui pubblica l’anno successivo il suo Ep di esordio in download gratuito, Ufficio immaginazione.

Nel 2006 Ghemon lascia il gruppo per la carriera da solista.

Nel marzo 2007 esce il mixtape Qualcosa cambierà Mixtape, autoprodotto e autodistribuito. Quindi pubblica il primo album in studio La rivincita dei buoni.

Il 24 novembre 2007 Ghemon viene premiato a Faenza dalla rivista italiana Basement Magazine come Hip Hop Brand New Artist 2007 alla decima edizione del Meeting delle etichette indipendenti.

Nel 2008 Ghemon partecipa alla realizzazione del cd allegato al libro Renegades of Funk di u.net.

Inizia quindi un nuovo progetto di collaborazione con il disc jockey Tsura, che spesso lo accompagnava nei concerti, e il produttore Fid Mella.

Il trio assume il nome di Ghemon & The Love 4tet e sforna 32 brani, di cui 23 inseriti nell’album E poi, all’improvviso, impazzire, l’unico del gruppo.

Nel 2010 pubblica il video di Goccia a goccia con Al Castellana, estratto da E poi, all’improvviso, impazzire. Nello stesso anno Ghemon svolge una nutrita attività dal vivo in giro per l’Italia e in contemporanea inizia la conduzione settimanale di un suo programma radiofonico, Radio Fantasma, sulla radio black di iTunes Supreme Radio.

Il 25 gennaio 2012 esce il terzo album Qualcosa è cambiato – Qualcosa cambierà Vol. 2, sequel del mixtape Qualcosa cambierà Mixtape (2007).

Nel luglio 2012 duetta con Syria per la title track del film Come non detto, mentre ad ottobre dello stesso anno partecipa alla realizzazione dell’EP Per la mia gente – For My People insieme a Bassi Maestro e al beatmaker newyorkese Marco Polo.

Nel giugno del 2013 Ghemon collabora con Neffa a una versione alternativa di Dove sei, inserita come bonus track digitale dell’album di Neffa Molto calmo. Nel 2014 esce l’album Orchidee.

Nel 2017 Ghemon pubblica il suo quarto album in studio, Mezzanotte, il cui tema principale è la depressione che ha colpito l’artista nel gennaio del 2016 e dalla quale è uscito nel maggio del 2019 grazie a una cura farmacologica.

L’8 marzo 2018 esce la prima autobiografia, Io sono. Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle.

Il Festival di Sanremo

Nel 2019 Ghemon prende parte al 69º Festival di Sanremo con il brano Rose viola, classificandosi dodicesimo.

Nel 2020 esce il quinto album in studio, Scritto nelle stelle, dove l’amore è il tema predominante di molte canzoni.

Dal novembre 2020 fa da voce narrante per la seconda stagione del podcast Certified Classics, sostituendo Dargen D’Amico.

Nel 2021 ha preso parte al 71º Festival di Sanremo con il brano Momento perfetto. Il 19 marzo è stato pubblicato il sesto album E vissero feriti e contenti.

Compagna, figli: la vita privata di Ghemon

Non ci sono notizie recenti, ma il rapper sembra sia attualmente ancora fidanzato con l’organizzatrice di eventi Giulia Diana, vegana e appassionata di tatuaggi.

Prima era stato legato sentimentalmente alla celebre disc jockey ligure Bianca Weiss Tabaton: è stata proprio lei ad aiutare Ghemon durante il periodo di forte depressione che ha vissuto.