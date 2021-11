Gigi D’Alessio chi è, età, moglie, Anna Tatangelo, figli, vita privata, fidanzata, canzoni e carriera

Chi è Gigi D’Alessio: età, moglie, Anna Tatangelo, figli, vita privata, fidanzata, canzoni e carriera del cantante questa sera, 25 novembre, ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti – Il ritorno, in onda su Rai1 alle 20:30.

Dove è nato, età e biografia di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è nato a Napoli il 24 febbraio 1967 (età 54 anni). Nasce come ultimo dei tre figli. Il padre, spesso via per lavoro in Venezuela, gli regala una fisarmonica. A 12 anni, dopo aver imparato a suonare lo strumento, si iscrive al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. A 21 si diploma in pianoforte e solo due anni più tardi dirige l’Orchestra Scarlatti. Da lì a poco diventa il pianista ufficiale del grande personaggio della scena napoletana, Mario Merola.

La carriera e i successi

La collaborazione con Merola sfocia nel suo primo album “Lasciatemi cantare”. Seguono “Scivolando verso il basso” (1992) e “Dove mi porta il cuore” (1994). Conferma il successo con “Passo dopo passo” del 1995. Le sue canzoni più celebri in quel periodo sono “Annaré” e “Fotomodelle un po’ povere”. Negli anni successivi scrive altre hit come “Anna se sposa” e “Chiove” contenute nell’album “Fuori dalla mischia” uscito nel 1997. Poco dopo arriva così il sesto album dell’artista, “È stato un piacere”.

Nell’estate del 1998 esce il film “Annaré”, con la regia di Ninì Grassia. La pellicola parla di un giovane Gigi tornato da un tour in America, che cerca l’ex-fidanzata Anna. Incassa, nella sola Napoli, circa 30 milioni di lire. L’anno seguente incide “Portami con te” e nello stesso anno, si esibisce davanti al presidente americano Bill Clinton, durante la Gala del N.I.A.F.

Nel 2000 partecipa per la prima volta a Sanremo con “Non dirgli mai” estratta dal nono album “Quando la mia vita cambierà”. Dopo il tour tra Svizzera e Germania, conclude con un concerto davanti a più di 200mila spettatori in Piazza del Plebiscito a Napoli. Nel 2001 esce un’altra hit, “Tu che ne sai”, il primo singolo dall’album “Il cammino dell’età”.

Il tour Olteoceano e The Voice

Nel 2003 sbarca all’estero con un tour che coinvolge Canada, Australia e Stati Uniti. Tour diventa uno special per RAI1 intitolato “Uno come te…in giro per il mondo”. Nel 2006 vede anche l’uscita di “Made in Italy”, album che consolida la carriera da cantautore e la collaborazione con Mogol. Il 14 febbraio 2011 è il grande protagonista di un concerto svoltosi al Radio City Music Hall di New York. Viene affiancato da artisti di fama mondiale con Liza Minnelli, Anastacia, Paul Anka, Sylvester Stallone, Christian De Sica, Enrico Brignano e Mario Biondi.

Nel febbraio del 2017 esce “24/02/1967”, l’album che segna i 50 anni di Gigi D’Alessio. Da questo disco viene estratto il brano “La prima stella” con il quale partecipa per la quinta volta al Festival di Sanremo. Dopo un tour Gigi torna in TV come giudice-coach nel talent show di Rai2, “The Voice”. Nel 2020 è coach di The Voice Senior il programma di casa Rai condotto da Antonella Clerici che vede in gara gli over 60 con talento musicale.

Mogli, figli e vita privata di Gigi D’Alessio

E’ stato sposato con Carmela Barbato dal 1986 al 2006 con la quale ha tre figli tra cui Luca D’Alessio in arte LDA, attuale concorrente di Amici 21. Dal 2006 è stata resa nota la sua relazione con la cantante Anna Tatangelo. La relazione è finita nel 2020, con un riavvicinamento nel 2018. I due hanno un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010. Pochi mesi dopo conosce, durante un concerto a Capri, la giovane Denise Esposito, di 26 anni più giovane di lui. I due inizialmente non ufficializzano la loro relazione, fino però alle vacanze di Natale, quando Gigi porta a casa Denise. La coppia aspetta il primo figlio che nascerà in autunno.