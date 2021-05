Gigliola Cinquetti chi è, età, altezza, marito Luciano Teodori, figli, vita privata, canzone Non ho l’età, vero nome, biografia e carriera della cantante. La Cinquetti è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno (dalle ore 14:00 su Rai 1).

Età, peso e altezza di Gigliola Cinquetti

La cantante è nata a Verona il 20 dicembre 1947 (età 73 anni). Non sappiamo nulla sul suo peso e sulla sua altezza. Giliola Cinquetti (vero nome), nota come Gigliola, è una cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana. Ha pubblicato i suoi singoli in tutto il mondo, incidendo in otto lingue diverse; la sua canzone Non ho l’età ha venduto più di quattro milioni di copie in tutta Europa.

La vita privata di Gigliola Cinquetti, il marito ed i figli

I suoi genitori sono Luigi Cinquetti e Sara Cinquetti. Lei è sposata con Luciano Teodori dal 1979. Ha due figli, Giovanni e Costantino Teodori. Per il resto non sappiamo altro della sua vita privata perché è molto riservata.

Non ho l’età è la canzone più famosa di Gigliola Cinquetti