Chi è Giovanna Civitillo età, altezza, marito Amadeus, figli, vita privata, è incinta? Vero nome, biografia e carriera della conduttrice televisiva. La Civitillo sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Detto Fatto. E’ una trasmissione televisiva che va in onda ogni giorno su Rai 2 con la conduzione di Bianca Guaccero.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Giovanna Civitillo

La conduttrice tv è nata a Vico Equense il 9 settembre 1977, quindi ha 43 anni. E’ alta 175 cm mentre il suo peso è variabile. Di recente, l’abbiamo vista protagonista alla conduzione del pre Festival di Sanremo 2021. Mentre il Festival vero e proprio era condotto dal marito Amadeus con la collaborazione di Fiorello.

Il marito Amadeus, i figli: vita privata di Giovanna Civitillo

Come detto, la conduttrice è sposata con Amadeus. La coppia ha un figlio di nome José Alberto Sebastiani. Il nome è stato scelto soprattutto da Amadeus ed è un omaggio all’ex allenatore dell’Inter José Mourinho, capace di vincere il Triplete in nerazzurro nel 2010. Per il resto, non sappiamo molto altro della sua vita privata perché è molto riservata.

Giovanna Civitillo è incinta? Il rumors di Jonathan Kashanian…

La moglie di Amadeus è in attesa di un altro figlio? Il rumors è stato diffuso proprio da Jonathan Kashanian durante la puntata di qualche giorno fa di Detto Fatto. Ma la Civitillo ha smentito la notizia di gossip e ci ha scherzato sù: “Mi tocco il vestito non perché sono incita ma perché mi fa delle pieghe strane…”.