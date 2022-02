Giovanni Truppi chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, libro, curiosità, Sanremo, biografia e carriera. Il cantante Giovanni Truppi è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Tuo padre, mia madre, Lucia. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 2o:50.

Dove e quando è nato, età, biografia di Giovanni Truppi

Giovanni Truppi è nato a Napoli il 21 febbrario del 1981. Ha 40 anni. Inizia a suonare il pianoforte all’età di 7 anni per poi studiare la chitarra elettrica, appresa da autodidatta. Fonda il gruppo rock Le Baccanti e 23 anni si trasferisce a Roma, dove continua gli studi musicali dedicandosi allo studio del canto e del jazz.

Fidanzata, Instagram, curiosità, vita privata di Giovanni Truppi

Il cantante è molto riservato riguardo la sua vita privata. Non si hanno informazioni sulla sua vita sentimentale. Il suo profilo Instagram conta oltre 19mila follower: giovannitruppi. Truppi ha insegnato canto per più di dieci anni. Nel 2021 ha pubblicato L’avventura, un libro in cui racconta il viaggio intrapreso con due amici a bordo di un camper.

La carriera di Giovanni Truppi

Nel 2012 esce il suo primo album in studio, C’è un me dentro di me. Tre anni più tardi esce Il mondo è come te lo metti in testa, nel quale Truppi registra anche le tracce di chitarra elettrica e pianoforte. Seguono altri due album: Giovanni Truppi (2015) e Poesia e civiltà (2019).

Nel 2020 il cantante pubblica l’EP 5, frutto della collaborazione con gli artisti Calcutta, La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi e Brunori Sas. Truppi, nel 2022, partecipa al Festival di Sanremo con il brano Tuo padre, mia madre, Lucia.

