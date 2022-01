Giuliana De Sio chi è, età, altezza, peso, marito, figli, vita privata, sorella Teresa De Sio, Covid, premi. E’ una famosa e apprezzata attrice, ma quanti conoscono la sua vita privata?

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, sorella Teresa De Sio, la biografia di Giuliana De Sio

L’attrice Giuliana De Sio è nata il 2 aprile 1956 a Salerno (anche se è cresciuta a Cava de’ Tirreni). Giuliana De Sio è un’attrice italiana. La sua altezza si aggira sui 170 centrimetri circa e il peso forma dichiarato è di circa 58 chili.

Sorella minore della cantante Teresa De Sio, ha vinto due David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per Io, Chiara e lo Scuro e per Cattiva.

Il marito o compagno, i figli: la vita privata di Giuliana De Sio

Non si conosce la situazione sentimentale attuale dell’attrice. Non si sa se ha un marito o un compagno, ma di certo non ha figli (perché non è riuscita ad averne).

Tra le sue love story famose, quella con il regista Elio Petri, scomparso nel 1982 quando stavano ancora insieme. Tra i suoi ex celebri ci sono anche l’attore Alessandro Haber, lo scrittore Elvio Porta, l’attore Gabriel Garko e l’ex corteggiatore di Uomini e donne Mario De Felice.

Giuliana non è mai riuscita a diventare mamma. In un’intervista a Vanity Fair aveva raccontato: “A 18 anni non ero pronta e ho abortito, anche se allora l’aborto non era legale. Poi, invece, non sono mai riuscita a portare avanti una gravidanza. Per quattro volte, incinta di quattro mesi, ho perso un bambino. Cinque o sei volte ho provato anche l’inseminazione artificiale, non è andata e basta. Di recente un medico mi ha spiegato che forse la responsabilità è della mia tendenza a coagulare troppo. Chissà, magari sarebbe bastato prendere un farmaco”.

Giuliana De Sio e il Covid

L’attrice ha raccontato di aver avuto il Covid quasi subito, nel 2020. Ricorda di aver avuto paura, visto che ha contratto una forma abbastanza grave, e di aver vissuto malissimo l’isolamento in una stanza per tutta la durata della malattia.

Due David di Donatello, i premi nella bacheca di Giuliana De Sio

Giuliana De Sio ha vinto numerosi premi e riconoscimenti per le sue interpretazioni. La De Sio ha alle spalle una importante carriera da attrice. Infatti ha vinto due David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per Io, Chiara e lo Scuro e per Cattiva.