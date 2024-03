Il regista Giulio Base è tra gli ospiti della puntata odierna de “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo. Giulio Base sarà presente in puntata per parlare del del suo nuovo film tv Margherita delle stelle, che parla della vita e delle vicende di Margherita Hack. Scopriamo qualcosa in più su questo affermato regista.

Giulio Base età, breve biografia e carriera

Nato a Torino il 6 dicembre 1964, quest’anno compie 60 anni. Si è distinto nel mondo del cinema come regista, sceneggiatore, attore e produttore. Dopo aver completato gli studi alla Bottega Teatrale di Firenze, diretta dal leggendario Vittorio Gassman, Giulio Base ha conseguito una laurea in Storia del Cinema presso l’Università La Sapienza di Roma e una laurea in Teologia presso l’Istituto Patristico Augustinianum nella Città del Vaticano.

Il suo esordio artistico è avvenuto come attore di teatro, ma è stato come regista che ha ottenuto un riconoscimento internazionale. Il suo film “Crack” del 1991 ha ricevuto il premio come miglior opera al Festival Internazionale del cinema di San Sebastian in Spagna, segnando l’inizio di una carriera brillante e ricca di successi. Da allora, Giulio Base ha continuato a stupire il pubblico con opere cinematografiche e serie televisive di grande impatto emotivo e artistico.

Tra le sue opere più celebri, ricordiamo “Padre Pio – Tra cielo e terra”, “Pompei”, “Doc West”, “Tutti pazzi per amore 2”, e molte altre, sia come attore che come regista e produttore.

Nel 2013, Giulio Base ha pubblicato un libro intitolato “Le regole di Base. Per una vita felice”, offrendo ai lettori consigli preziosi per trovare la felicità e realizzare i propri sogni

La vita privata: la moglie Tiziana Rocca

In passato, Giulio Base ha avuto una storia d’amore con l’attrice Anna Falchi, ma è con la PR Tiziana Rocca che ha trovato la sua vera compagna di vita. I due si sono sposati nel 2001 e hanno avuto tre figli: Cristiana, Vittorio e Valerio.

Giulio Base ha avuto un matrimonio precedente, celebrato per scherzo in una cappella a Cipro. Tuttavia, nel 2015 è riuscito ad annullare questo matrimonio per poter formalizzare la sua unione con Tiziana Rocca. Nel 2017, la coppia ha rinnovato i voti nuziali in una toccante cerimonia nella basilica di Sant’Antonio dei Portoghesi a Roma, confermando il loro amore e impegno reciproco.