ROMA – Prime incomprensioni in una delle coppie del Grande Fratello, quella formata da Matteo Gentili e Alessia Prete. Secondo quanto riferisce Today, infatti, sembra che ad un certo punto, nella Casa, Matto abbia chiesto ad Alessia di rifarsi il seno. Su questa battuta è intervenuto Cristiano Malgioglio, che ha commentato lapidario: "L'amore è un'altra cosa, non mi piace quando un uomo chiede ad una donna di rifarsi".

Dopo la puntata andata in onda, i due hanno avuto un confronto: “Ti ho spiegato che io ho altre priorità, ho sempre lavorato per pagarmi gli studi, non ho mai pensato di ricorrere alla chirurgia estetica” ha detto la ragazza. E alla fine Matteo le ha chiesto scusa.

Il calciatore toscano sembra insomma pronto a dimenticare la ex Paola e ricominciare con la bella Alessia, anche se i due si mostrano cauti sulla loro intesa. Per Mariana, molto vicina ad Alessia, Matteo sarebbe solo attratto dal suo carattere, ma lui stesso si è confidato con Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric: “Giochiamo, ci cerchiamo, è inevitabile. Non so come andranno le cose, magari con il trascorrere dei mesi potremmo cedere”.