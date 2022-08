Ilary Blasi e Francesco Totti, la fine della loro storia d’amore continua a far parlare. Mentre Totti continua ad essere paparazzato in compagnia di Noemi Bocchi, la sua ex moglie avrebbe preso una decisione: un anno di stop in tv per restare lontana da tutto e da tutti e assimilare il cambiamento.

Ilary Blasi, un anno di stop in tv per assimilare la separazione da Totti

La conduttrice romana sta cercando di distrarsi passando le vacanze in giro per il mondo e pubblicando le foto sui social. Secondo quanto scrive Dagospia sempre molto ben informato, tanti programmi televisivi vorrebbero intervistarla in esclusiva. Nei mesi scorsi, Ilary Blasi è stata ospite da Verissimo e Belve. In tutte e due le occasioni aveva smentito la fine della relazione con l’ex capitano della Roma parlando di fake news. Era apparsa seccata ed accusava i media di creare divisioni all’interno della sua famiglia.

Non è ancora noto quali siano state le proposte arrivate a Ilary. La Blasi però, a quanto pare, potrebbe non accettarle dato che si dice pronta a fermarsi lavorativamente per un anno, ripartendo solo dalla conduzione dell’Isola dei Famosi della prossima stagione.

Ilary ripartirà l’anno prossimo con l’Isola dei Famosi

ThePipol Gossip spiega l’intenzione di volersi prendersi una pausa dal clamore mediatico degli ultimi tempi con queste parole: “Ilary Blasi non andrà a ‘Verissimo’ e sarà lontana dalla tv almeno per un anno (presumibilmente fino all’inizio della nuova Isola dei famosi). Così ha deciso nel suo lungo stop e nel voler il silenzio per i suoi figli dopo il tradimento di Francesco Totti e la burrascosa rottura“.