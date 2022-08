Rita Dalla Chiesa è candidata con Forza Italia in Puglia come capolista nel proporzionale, collegio Molfetta-Bari, e all’uninominale della Camera. La senatrice Lucia Ronzulli è invece capolista al plurinominale al Senato.

Rita Dalla Chiesa è quindi in corsa per le elezioni del 25 settembre. Il volto noto della tv, figlia del generale Carlo Alberto ucciso dalla mafia nel 1982 sarà capolista anche in Liguria al proporzionale. Non è la prima volta che il suo nome viene associato a Forza Italia: nel 2016 era stata proposta come possibile candidata a sindaco di Roma.

Rita Dalla Chiesa non parteciperà al Grande Fratello Vip

La candidatura di Rita Dalla Chiesa alle prossime elezioni mette a tacere ogni ipotesi circolata in questi giorni su una sua presunta partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip.

Su Twitter tanti commenti critici che tirano in ballo il padre Alberto ucciso dalla mafia

L’ex conduttrice di Forum è da sempre impegnata in varie campagne portate avanti durante le sue conduzioni. Dopo la diffusione della notizia non sono però mancate le critiche su Twitter di cui parla Today.

A fronte di qualche utente che si è complimentato augurandole “in bocca al lupo”, in molti hanno criticato la scelta. “Il Generale si starà rivoltando nella tomba” scrive qualcuno. Il padre della candidata è tirato in ballo anche in altri commenti: “Figlia del generale dalla chiesa ucciso dalla mafia candidata con Forza Italia”.

“Non so come funzioni la par condicio, ma a inizio settembre Canale 5 rimanderà la fiction sul generale Dalla Chiesa per il 40ennale dalla morte. Rita Dalla Chiesa, seppur non presente direttamente, sarà rappresentata da un’attrice. Essendo candidata, mi chiedo se creerà problemi” scrive un altro utente.

f