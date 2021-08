Jennifer Aniston e David Schwimmer stanno insieme? Per anni, quelli tra il 1994 e il 2004, Rachel e Ross sono stata una delle coppie più dolci della tv mondiale, in Friends. E forse quell’attrazione non era solo televisiva.

Secondo quanto confessato da entrambi gli attori, già durante gli anni delle riprese ci sarebbe stato un certo feeling, che però non si è mai concretizzato perché non si sono mai trovati entrambi contemporaneamente liberi da altre relazioni.

Jennifer Aniston e David Schwimmer insieme: la rivelazione a Closer

A lanciare la bomba è stata una fonte vicina alla coppia, che al quotidiano di gossip Closer ha detto: “Dopo la reunion (per Friends, ndr), è diventato chiaro che il ricordo del passato aveva suscitato sentimenti per entrambi e che la chimica che avevano sempre dovuto seppellire era ancora lì. Hanno iniziato a mandarsi messaggi subito dopo le riprese, lo scorso mese, e poi David è volato dalla sua casa a New York a Los Angeles, dove vive Jennifer”.

Qui, continua ancora la fonte anonima a Closer, “hanno trascorso del tempo insieme a casa di Jen, lei ha cucinato la cena per entrambi e hanno trascorso del tempo insieme, chiacchierando e ridendo. Sono stati anche visti bere vino, immersi nelle loro conversazioni, e passeggiare in uno dei vigneti preferiti da Jennifer, a Santa Barbara, ed era chiaro che ci fosse molta chimica tra di loro”.

Jennifer Aniston e David Schwimmer insieme: la confessione dei due

Del resto che tra i due ci fosse qualcosa lo avevano ammesso loro stessi al conduttore della reunion James Corden.

“Ho avuto una grande cotta per Jen”, aveva confessato David Schwimmer, 54 anni, durante lo speciale della HBO a maggio. E Jennifer Aniston, 52 anni, aveva risposto: “Era ricambiata”.

“Entrambi ci stavamo schiacciando l’uno contro l’altra, ma era come se passassero due navi. Uno di noi era sempre in una relazione e non abbiamo mai attraversato quel confine”, aveva poi spiegato David Schwimmer. Adesso sembra finalmente arrivato il momento giusto per entrambi.