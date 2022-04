Julia Braid chi è: dove e quando è nata la sorella di John Lennon: la madre, il Cavern Club, Liverpool, il libro sul leader dei Beatles.

Julia è la sorella minore di John Lennon. Maestra in pensione, ha scritto diversi libri sul fratello e cura alcuni luoghi mitici della Liverpool dei Beatles. E’ ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone.

Età e dove e quando è nata: la biografia di Julia Baird

Julia Baird è nata il 5 marzo 1947, ha 74 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. E’ la sorella minore di John Lennon che era di ben sette anni più grande. Julia è un insegnante in pensione. Oggi è la direttrice del Cavern City Tours a Liverpool.

Julia Baird è la figlia maggiore di Julia Lennon e John “Bobby” Albert Dykins (quindi il padre di lei non è lo stesso di John). Ha anche una sorellastra più grande, Ingrid Pedersen. Sua sorella minore è Jacqueline “Jackie” Dykins (nata il 26 ottobre 1949). Julia sposò Allen Baird nel 1968 e si trasferì a Belfast prima di tornare a vivere a Liverpool di nuovo. Hanno avuto tre figli insieme ma hanno divorziato nel 1981.

Il libro Imagine This – Io e mio fratello John Lennon

Baird, dopo la morte di Lennon ha scritto John Lennon, My Brother (con Geoffrey Giuliano ) prima di scrivere, nel 2004, Imagine This – Io e mio fratello John Lennon Nel 2009, il libro è stato adattato nel film Nowhere Boy.

Il Centro Strawberry Field

Repubblica, circa un anno fa ha intervistato Julia Baird che ha svelato molte cose del fratello. “Mi chiamo Julia Baird, e sono il presidente onorario del Centro Strawberry Field, recentemente riaperto a Liverpool. Sono anche la sorella di John Lennon”. Inizia così l’intervista realizata da Antonello Guerrera.

Il Cavern Club

Julia Baird a Liverpool si occupa anche del Cavern Club, ricostruzione del leggendario club in cui i Beatles hanno suonato agli esordi. L’edificio attuale si trova quasi esattamente nello stesso posto dell’originale, che era nato come jazz club nel 1957 per poi diventare il music-club più famoso del mondo”.

Il rapporto con il fratello, la madre

“John fu sicuramente il fratello grande per noi. Non ci fu mai un momento in cui John non fosse nelle nostre vite. Trascorreva molto tempo nella nostra casa a Springwood. Dopo la scuola, invece di andare scuola, durante le vacanze scolastiche”.

“Disegnava con noi, ci leggeva storie, giocavamo con i giochi da tavolo, ci portava al parco e al cinema (a vedere Elvis). Non andò via da Liverpool fino a 23 anni”.

John fu affidato alla zia dopo la separazione di nostra madre e suo padre. La donna non era entusiasta del fatto che il nipote volesse tornare a stare con la madre che andava a trovare sempre: “Una volta che John iniziò il liceo non poté farci più niente -racconta Julia. – Lui voleva stare con nostra madre Julia, che gli insegnò a suonare il banjo (e un nostro vicino a suonare l’armonica a bocca)”.

“Nostra madre faceva vedere a John come suonare ritmicamente, gli faceva ripetere e ripetere gli accordi semplici. Lei suonava anche il piano e la fisarmonica a tastiera”. Da qui la storia è nota: dopo l’incontro con Paul Mccartney e la gavetta, John Lennon finirà per essere uan delle menti del gruppo rock più famoso della storia.