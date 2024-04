Kate Middleton Principessa di Galles e dei social: il documentario

In arrivo un documentario su Kate Middleton. In occasione del tredicesimo anniversario delle sue nozze con il Principe William, la piattaforma streaming Arte.tv propone un documentario sulla Principessa Catherine, accompagnato da una selezione di contenuti sulla Royal Family.

Amata, criticata, spiata: la famiglia reale inglese continua a destare interesse anche dopo la fine del lungo regno di Elisabetta II e ha nella figura di Kate Middleton un punto di riferimento, anche nei momenti di crisi e difficoltà, come la recente rivelazione via social della malattia contro cui sta lottando la stessa Kate.

La Principessa Catherine continua infatti a riscuotere il gradimento dei sudditi e, negli anni, il popolo inglese l’ha presa a modello per lo charme e il contegno, profondamente apprezzato dalla defunta regina Elisabetta, e l’ha eletta icona indiscussa di stile ed eleganza. Non hanno adombrato l’affetto degli inglesi neppure le recenti vicende legate al “ritocco” della foto di famiglia o le vicissitudini che hanno coinvolto l’azienda dei suoi genitori.

Fin dal fidanzamento con il principe William, la Principessa del Galles resta quindi una delle figure più amate e solide della Corona, ma chi è davvero Kate Middleton? Per provare a rispondere a questa domanda, in occasione dell’anniversario dello sfarzoso matrimonio che il 29 aprile 2011 ha tenuto incollati allo schermo milioni di persone, la piattaforma streaming europea arte.tv presenta Kate Superstar: la principessa perfetta. Il documentario, al quale si affiancano altri contenuti sulla Royal Family — dagli approfondimenti su Re Carlo III fino alla discussa coppia formata da Harry e Meghan —, è il ritratto di una principessa spesso paragonata a Lady Diana, ma che in realtà incarna il futuro della corona inglese: una figura seguitissima sui social, abile conversatrice nelle occasioni pubbliche e che riesce a muoversi con destrezza anche in momenti difficili, grazie al suo know-how e senza perdere in autenticità agli occhi di chi la guarda.

Tutti i titoli sono fruibili gratuitamente, con sottotitoli in italiano, sul sito arte.tv/it o sulle app della piattaforma disponibili per smart TV, Fire TV, Apple TV e dispositivi mobili.

Kate Superstar: la principessa perfetta

Principessa di Galles, ma anche “popstar del web”: Kate Middleton ha oltre 15 milioni di follower sul suo account Instagram e il suo volto è finito sulle copertine di numerose riviste di moda. Il documentario Kate Superstar: la principessa perfetta è il ritratto di una madre e moglie impeccabile, la cui immagine rappresenta l’ingresso della famiglia Windsor sui social media.

Harry e Meghan: una coppia su fototessera

Una fototessera, due teneri amanti e una tenda: i volti immortalati da questi tre scatti sono quelli del principe Harry e di sua moglie Meghan, la coppia di “reietti” della famiglia reale britannica. Il documentario Harry e Meghan: una coppia su fototessera tenta di dare un’interpretazione all’utilizzo della cabina “pop” per fototessere da parte dei due chiacchierati esponenti dell’élite aristocratica.

Carlo III Re d’Inghilterra – Ritratto di un nuovo monarca

La vita di re Carlo III, incoronato a maggio 2023, è stata segnata da tre donne: la madre, Elisabetta II, che lo ha nominato erede al trono; la moglie Diana, la cui morte ne ha rivelato l’infedeltà, rovinando l’immagine del “principe azzurro”; Camilla, che lo ha fatto apparire come marito ideale e ambientalista convinto. Ma chi è davvero Carlo III? A raccontarlo è il documentario Carlo III d’Inghilterra – Ritratto di un nuovo monarca.

Incoronazione di Carlo III: la monarchia si rinnova?

Concluso il regno di Elisabetta II, dopo oltre 70 anni, “l’eterno principe ereditario”, Carlo III è diventato Re il 6 maggio dello scorso anno. Ma il cerimoniale è stato solo una parentesi di festa in un momento critico per il Regno Unito, provato dalla crisi economica e turbato dalla frizioni tra la famiglia Windsor e il rampollo-reietto Harry. Il documentario Incoronazione di Carlo III: la monarchia si rinnova? racconta di una corona che ha da sempre rappresentato la stabilità, ma il cui favore inizia a essere messo in discussione.