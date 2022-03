Katia Ricciarelli chi è: dove e quando è nata, età, altezza, biografia, marito, figli e vita privata

Katia Ricciarelli sarà una delle ospiti di Verissimo. Dove e quando è nata? Quanti anni ha? Chi è il marito? Ha figli? Tutto quello che sappiamo su di lei.

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli, all’anagrafe Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, è nata a Rovigo il 16 gennaio del 1946. Ha 76 anni. Sua madre, abbandonata dal marito arruolatosi come volontario nella campagna di Russia, è costretta a crescere da sola tre figlie. Katia, ultimogenita, dimostra fin da piccola un grande interesse per il canto. Studia al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e debutta a Mantova nel 1969 con La bohème, apparendo l’anno successivo al Regio di Parma ne Il trovatore. Per sostenersi svolge anche diversi lavori, tra cui quello di operaia in una fabbrica di mangiadischi.

José Carreras, Pippo Baudo, Paolo Grassi, marito, figli: dove vive, vita privata di Katia Ricciarelli

La Ricciarelli non ha figli. Nel 1972 ha una relazione, durata 13 anni, con il tenore José Carreras. Ha avuto una relazione anche con Paolo Grassi, impresario teatrale. Nel 1986 si sposa con il presentatore televisivo Pippo Baudo. La coppia si separa nel 2004 e divorzia ufficialmente nel 2007. Durante un’intervista al programma Belve la Ricciarelli ha parlato di un aborto avvenuto agli inizi della sua relazione con Pippo Baudo. La Ricciarelli vive a Bardolino, Verona.

Il patrimonio di Katia Ricciarelli

La Ricciarelli è nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip e il suo compenso sarebbe di 15.000 euro a settimana. Dopo il divorzio con Pippo Baudo si è parlato del fatto che la Ricciarelli ha ottenuto 12.000 euro al mese per il mantenimento, più qualche milione di euro per la liquidazione definitiva. La Ricciarelli ha smentito queste cifre, dicendo di non aver ricevuto niente né dal matrimonio né dal divorzio con Pippo Baudo.

La carriera di Katia Ricciarelli

Nel 1971 è salita alla ribalta dopo aver vinto il Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai eseguendo un’aria da Il corsaro. Si è poi esibita nei maggiori teatri del mondo: Lyric Opera di Chicago, Teatro alla Scala, Royal Opera House di Londra e Metropolitan Opera, spaziando tra le opere di Puccini, Verdi, Rossini e Donizetti. Negli anni ottanta inizia una collaborazione decennale col Rossini Opera Festival di Pesaro.

Nel 1983 canta Aida alla Royal Opera House di Londra, ma viene fischiata a causa della difficoltà negli acuti estremi. Alla Scala nel 1989 viene aspramente contestata e alla fine dell’opera esce sul palcoscenico infuriata, inveendo contro gli spettatori. Nel 1994 viene insignita del titolo di Kammersängerin a Vienna e di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Parallelamente all’attività musicale, la Ricciarelli inizia a lavorare come attrice. E’ la protagonista del film La seconda notte di nozze di Pupi Avati, interpretazione che le vale il Nastro d’Argento.

Nel 2021 è tra i concorrenti della nuova edizione del reality Grande Fratello Vip.