Lino Banfi chi è: moglie, età, vita privata, carriera dell’attore ospite a Oggi è un altro giorno. Banfi sarà tra gli ospiti della trasmissione televisiva che va in onda ogni giorno su Rai 1 a partire dalle ore 14.00.

Oggi è un altro giorno, è una trasmissione televisiva della Rai che è condotta dalla giornalista Serena Bortone. Banfi parlerà dei suoi progetti professionali futuri e ripercorrerà alcune tappe della sua straordinaria carriera.

Lino Banfi chi è: moglie, età, vita privata, dell’attore ospite a Oggi è un altro giorno

Intanto dobbiamo dire che il suo vero nome è Pasquale Zagaria. Lino Banfi è solamente un nome d’arte. Banfi è nato il 9 luglio 1936 (età 84 anni), Andria. Il 1º marzo 1962, dopo 10 anni di fidanzamento, si è sposato con Lucia Lagrasta e ha avuto due figli, Walter e Rosanna.

Quest’ultima, anche lei attrice, ha recitato molto spesso a fianco del padre, sia nel cinema sia in televisione. Lino Banfi ha due nipoti, entrambi figli di Rosanna.

Lino Banfi chi è: carriera dell’attore ospite a Oggi è un altro giorno

Durante la sua lunga carriera ha recitato in ruoli sia comici sia drammatici e lavorato con alcuni noti registi del cinema italiano, quali Luciano Salce, Nanni Loy, Steno, Dino Risi e Lucio Fulci.

Come ci ricorda Wikipedia, insieme a Lando Buzzanca, Mario Carotenuto, Alvaro Vitali, Johnny Dorelli e Renzo Montagnani, è ritenuto uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy degli anni settanta e ottanta.

Ha raggiunto la popolarità con pellicole cinematografiche che lo hanno visto protagonista o co-protagonista come L’allenatore nel pallone, Vieni avanti cretino, Fracchia la belva umana, Il commissario Lo Gatto e Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, per poi dedicarsi prevalentemente a fiction televisive come Un medico in famiglia.