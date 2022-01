Luca Ward chi è, età, dove e quando è nato, vita privata, moglie, figli, carriera e biografia

Chi è Luca Ward: età, dove e quando è nato, vita privata, moglie, figli, carriera e biografia del famoso doppiatore che ha prestato la voce a Russell Crowe nel film Il gladiatore. L’attore e doppiatore è ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove e quando è nato, età e biografia di Luca Ward

Luca Ward è nato a Roma il 31 luglio del 1960 (età 61 anni). Nativo di Ostia, quartiere sul litorale romano, suo padre era Aleardo Ward, attore e doppiatore, e la mamma Maria Teresa Di Carlo, attrice di cabaret nata a Carsoli, in provincia dell’Aquila. Ha due fratelli più piccoli, Andrea Ward e Monica Ward, anch’essi doppiatori. Il padre muore per un aneurisma il 3 dicembre 1973 dopo essere stato per più di due mesi in coma. Ha un fratellastro da parte della madre, Metello Mori, anche lui doppiatore.

Dopo la morte del padre e prima di diventare doppiatore, ha fatto molti lavori come da lui stesso raccontato nella sua autobiografia “Il talento di essere nessuno”.

La carriera

Oltre ad essere un famoso doppiatore è anche attore di teatro, televisione e cinema. Ha iniziato in televisione da bambino lavorando in alcuni sceneggiati Rai. Sul grande schermo ha esordito nel 1984 con Chewingum di Biagio Proietti. Ha interpretato inoltre il personaggio di Massimo Forti nella soap-opera CentoVetrine e del duca Ottavio Ranieri nella serie tv Elisa di Rivombrosa. Alla radio ha prestato la voce negli sceneggiati di Radio Due ai personaggi di Sandokan e di Diabolik. Dal 2018 è la voce narrante in Ulisse – Il piacere della scoperta, programma documentaristico di Rai 1.

Nel 2010 ha partecipato al reality L’isola dei famosi, da cui è stato costretto a ritirarsi a una settimana dall’inizio del programma a causa di un problema fisico dovuto a un trauma alla colonna vertebrale. A seguito di accertamenti medici al rientro in Italia, gli sono state diagnosticate le fratture di due vertebre e dell’osso sacro.

Moglie, figli e vita privata di Luca Ward

È padre della doppiatrice Guendalina Ward, avuta dalla doppiatrice Claudia Razzi, sua ex moglie, dalla quale si è separato dopo 25 anni di matrimonio. È diventato padre di Lupo nel 2007 e di Luna nel 2009, avuti dall’attrice Giada Desideri. I due si sono sposati nel luglio 2013.