Luisa Corna, cantante e showgirl italiana, è tra gli ospiti della puntata di oggi 19 febbraio 2024 del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo e in onda su Rai1 dalle 14.00. Scopriamo qualcosa in più su Luisa Corna, tra i partecipanti della nuova edizione di Tale e Quale Sanremo.

Luisa Corna età e breve biografia

Nata il 2 dicembre 1965 a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, Luisa Corna ha 58 anni. Ha iniziato come modella per marchi prestigiosi come Missoni e Dolce & Gabbana, e ha presto scoperto la sua vera passione nel canto. A soli 18 anni, ha fatto parte della Tequila Band, aprendo la strada a una carriera musicale che l’avrebbe portata sul palco di importanti eventi.

La svolta avviene nel 1991, quando partecipa al Festival di Castrocaro, classificandosi al secondo posto e guadagnando visibilità nel mondo della musica italiana. Da qui, la sua ascesa continua con apparizioni fisse in programmi televisivi di successo come Domenica In.

Partecipazione al Festival di Sanremo

Nel 2002, Luisa Corna partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Ora che ho bisogno di te”, eseguito insieme a Fausto Leali, raggiungendo un onorevole quarto posto. Nel corso degli anni, ha pubblicato due album e sette singoli, collaborando con artisti di spicco come Renato Zero, Alex Britti, Gatto Panceri e Gino Paoli.

Ritorno sulle scene con Tale e Quale Sanremo

Dopo un periodo di relativa lontananza dalle luci della ribalta, Luisa Corna fa il suo ritorno nel 2024 partecipando allo show “Tale e quale Sanremo” in veste di concorrente. Questa partecipazione ha riacceso l’interesse del pubblico nei confronti della sua versatilità artistica e del suo talento.

Luisa Corna, la vita privata

La vita sentimentale di Luisa Corna è stata caratterizzata da relazioni significative. Ha avuto una lunga storia d’amore con l’ex calciatore Aldo Serena, seguita da una relazione con il cantautore Alex Britti. Tuttavia, è con Stefano Giovino, ufficiale dei Carabinieri, che ha trovato la serenità. La coppia si è sposata il 9 settembre 2023, consolidando il loro legame. Attualmente vive a Brindisi insieme al marito.