Marco Rossetti chi è, età, altezza, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, carriera e biografia

Chi è Marco Rossetti: età, altezza, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, carriera e biografia dell'attore

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Marco Rossetti

Marco Rossetti è nato a Roma l’8 settembre 1985 (età 36 anni). E’ alto 183 cm. Ha studiato al Centro Sperimentale di cinematografia ma, ancora prima di conseguire il diploma, ha maturato diverse esperienze in campo teatrale.

Nel 2005 debutta in tv con un piccolo ruolo nel corso della quinta stagione di Distretto di Polizia. Il 2010 è stato per lui un anno fondamentale: debutta al cinema con Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio ed entra a far parte del cast della fiction R.I.S. Roma – Delitti imperfetti nel ruolo del tenente Bartolomeo Dossena. Nel corso degli anni, è stato nel cast di fiction come Le mani dentro la città, Squadra mobile e Buongiorno, mamma! e Il cacciatore. Nel 2021 ha interpretato il calciatore Daniele De Rossi nella serie Speravo de morì prima. È apparso nel videoclip musicale della canzone Parole di ghiaccio di Emis Killa uscita nel 2012. Attualmente è protagonista in Doc – Nelle tue mani dove interpreta Damiano Cesconi.

Fidanzata, vita privata e curiosità di Marco Rossetti

Marco Rossetti è fidanzato con l’attrice Beatrice Arnera. Nata ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, il 31 ottobre 1995, ha lavorato in diverse serie tv e fiction di successo, come Il Commissario Montalbano, Solo per amore 2, Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana e Un passo dal cielo. Al cinema, invece, è stata nel cast di The Jackal – Addio fottuti musi verdi e Puoi baciare lo sposo. Marco per mantenersi in forma pratica pugilato, ma per circa 10 anni ha giocato nella Serie B di pallanuoto.