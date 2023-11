Maria Braccini chi è, età, dove e quando è nata, Jannik Sinner, vita privata, Instagram, biografia e carriera

Jannik Sinner è senza dubbio il tennista del momento. Il giovane talento ha già battuto diversi record e la sua carriera sembra davvero quella di un predestinato. Ma chi è la sua fidanzata? Il tennista ha una relazione sentimentale con la modella e influencer Maria Braccini. Scopriamo qualcosa in più su di lei, nonostante le poche informazioni disponibili.

Dove e quando è nata, età, biografia e carriera di Maria Braccini

Maria Braccini è nata nel 2000 a New Delhi, in India, ma è italiana. Ha 23 anni. Non si hanno informazioni riguardo la sua vita prima del fidanzamento con il tennista Sinner. Attivissima sui social, sappiamo che la ragazza lavora come modella e come influencer, con circa 150 mila follower su Instagram.

La storia con Jannik Sinner, Instagram e vita privata

La modella e influencer Maria Braccini conosce Jannik Sinner nel 2020, quando ancora il tennista non aveva reggiunto i livelli sportivi attuali. I due iniziano così la loro relazione, nonostante i numerosi viaggi che Sinner deve affrontare per il tennis: “Ho una ragazza dallo scorso settembre. È molto carina ma soprattutto capisce le mie esigenze di tennista, compreso il fatto che giocare a tennis in questo momento della mia vita è la priorità”, aveva dichiarato il tennista durante un’intervista.

La loro storia sembra finire a novembre del 2021, a causa, pare, di un post sui social della ragazza. Sinner viene poi paparazzato al fianco di una modella, Laura Margesin, anche se non sono mai arrivate conferme riguardo la sua nuova relazione. Poi il ritorno di fiamma, la Braccini e Sinner sono tornati insieme. Non abbiamo informazioni su dove vive la ragazza. Profilo Instagram: mariabraccini.