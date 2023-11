Shannen Doherty, peggiorano le condizioni dell’attrice di Beverly Hills

Peggiorano le condizioni di salute di Shannen Doherty. L’attrice di Beverly Hills, 52 anni, ha raccontato a People che il tumore si è esteso anche alle ossa: “Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare”. Il cancro è ormai arrivato al quarto stadio: “Non ho finito di vivere. Non ho finito con l’amare. Non ho finito con la creazione. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente non ho finito. Il mio ricordo più grande deve ancora arrivare”.

Shannen Doherty, il podcast in arrivo

Shannen Doherty ha deciso di raccontarsi in un podcast. “Let’s Be Clear with Shannen Doherty” sarà lanciato il 6 dicembre su iHeartRadio.

“Voglio essere trasparente – ha spiegato la star – su ciò che è stato per me lavorare ne La casa nella prateria, in Vita col nonno o il periodo di 90210. Cosa è stato per me essere sulla copertina della rivista Rolling Stone appena ventenne”. La scorsa primavera la Doherty si è separata dal suo terzo marito, Kurt Iswarienko ed intende pure parlare delle lezioni che ha imparato dalle sue relazioni sentimentali.