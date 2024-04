Massimo Ghini chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera

Massimo Ghini è sicuramente uno degli attori più apprezzati del cinema italiano. Simpatia, professionalità e talento lo hanno portato a costruirsi una lunga carriera ricca di successi, al cinema e in televisione ma anche in teatro. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attore.

Dove e quando è nato, età, biografia di Massimo Ghini

Massimo Ghini è nato a Roma il 12 ottobre del 1954. Ha 69 anni. Nasce da padre parmense e madre romana. I suoi genitori si separano quando lui ha solo 3 anni. Lavora da giovane come animatore nei villaggi turistici per poi avvicinarsi al mondo della recitazione e in particolare a quello del teatro. Durante le prime fasi della sua carriera, Ghini lavora come doppiatore e speaker radiofonico, periodo in cui stringe importanti amicizie con Fabrizio Bentivoglio e Armando De Razza.

Moglie, figli, Instagram e vita privata

Negli anni l’attore ha avuto diverse relazioni. Nel 1986 si lega sentimentalmente alla collega Sabrina Ferilli, ma la loro relazione dura appena un anno. Subito dopo la storia con la Ferilli, l’attore si sposa con Nancy Brilli, conosciuta sul set della miniserie televisiva Due fratelli. La coppia divorzia tre anni dopo, nel 1990.

L’attore si lega poi a Federica Lorrai, relazione dalla quale nascono nel 1994 i gemelli Camilla e Lorenzo. Dal 2002 Ghini è sposato con Paola Romano, dalla quale ha avuto i figli Leonardo, nato nel 1996 e Margherita, nata nel 1999. Profilo Instagram: massimoghinireal.

L’attore è un grande tifoso della Roma e ha curato la prefazione del libro Essere Bruno Conti. Ha ereditato dal padre la passione per la politica ed è stato presidente nazionale del Sindacato Attori Italiani-CGIL, nonché presidente di una sezione del PDS di Roma per circa dieci anni.

La carriera di Massimo Ghini

L’attore fa il suo esordio al cinema nel 1979 con il film Speed Cross di Stelvio Massi. Nel corso della sua lunga e prolifica carriera ha preso parte a moltissime produzioni cinematografiche, spaziando spesso tra la commedia e il drammatico. Dai primi anni Duemila è uno dei volti principali di diversi cinepanettoni di successo, e la sua carriera si intensifica ancora di più con le partecipazioni televisive in molte serie come Papa Giovanni, La cittadella, Edda e la recente Gloria.

