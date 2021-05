Massimo Popolizio chi è, età, dove e quando è nato, altezza, moglie, figli, vita privata

Chi è Massimo Popolizio età, dove e quando è nato, altezza, moglie, figli, vita privata. L’attore Massimo Popolizio infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e biografia di Massimo Popolizio

Massimo Popolizio è nato a Genova il 4 luglio del 1961 e ha 59 anni di età. E’ un attore, regista e doppiatore italiano. Nato da una famiglia originaria di Altamura (in provincia di Bari), si forma artisticamente e professionalmente all’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico” nel 1984. Intraprende la carriera di attore teatrale e, appena diplomato, inizia una proficua collaborazione artistica con il regista teatrale Luca Ronconi. Fu proprio lui a notarlo quando Massimo Popolizio si guadagnava da vivere vendendo pentole.

Esordisce a teatro nel 1983 in uno spettacolo diretto da Luca Ronconi, S. Giovanna. Nel corso della sua carriera, reciterà molto spesso in opere di Shakespeare. Nel 1995 vince il suo primo importante premio teatrale, il Premio Ubu come miglior attore per gli spettacoli Re Lear di William Shakespeare e Verso Peer Gynt. Ottiene nuovamente questo premio nel 2001 per I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni, e nel 2015 per Lehman Trilogy, diretto da Luca Ronconi. Nel 2016, prodotto dal Teatro di Roma, firma la regia dello spettacolo Ragazzi di vita, tratto dal romanzo di Pier Paolo Pasolini.

Moglie, figli e vita privata di Massimo Popolizio

Per quanto riguarda la sua vita privata, Massimo Popolizio è sposato e sua moglie è l’attrice Gaia Aprea, i due non hanno figli. Lei è nata a Roma nel 1972 ed è la figlia di Bruno Aprea, pianista e direttore d’orchestra. Si iscrive all’Accademia nazionale d’arte drammatica, docente il regista Mario Ferrero, dove si diploma nel 1994. Dopo alcuni anni di importanti scritture (Glauco Mauri, Luca Ronconi, Theodoros Terzopoulos), nel 2000 inizia a collaborare con il Teatro Stabile del Veneto, prevalentemente con il regista Luca De Fusco.

Massimo Popolizio, cinema e televisione

Nel 2013 Massimo Popolizio è in tv con Il clan dei camorristi, dove interpreta Don Palma, e nella seconda stagione di Una grande famiglia, dove interpreta il commissario De Lucia. Ha acquistato poi visibilità con le interpretazioni cinematografiche in Romanzo criminale, Mare nero e Mio fratello è figlio unico, nonché nel ruolo di Vittorio Sbardella ne Il divo di Paolo Sorrentino. Partecipa a Benvenuto Presidente! e La grande bellezza.

Nel 2014 recita nella due commedie Amici come noi e Il ricco, il povero e il maggiordomo, nonché nel film drammatico Il giovane favoloso, dove Popolizio interpreta il padre di Giacomo Leopardi, Monaldo. Nel 2016 è nel cast della commedia di Carlo Verdone L’abbiamo fatta grossa, ed è Giovanni Falcone nel film Era d’estate, diretto da Fiorella Infascelli. Per la sua interpretazione ha vinto un Nastro d’argento speciale, condiviso con Giuseppe Fiorello (che nel film interpreta Paolo Borsellino). Nel 2018 è protagonista del film Sono tornato, trasposizione italiana del film tedesco Lui è tornato, dove interpreta il personaggio di Benito Mussolini.