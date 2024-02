Matilde Brandi chi è: età, carriera, vita privata, marito, figli, curiosità

Blitz dice

Scoperta una nuova truffa legata al reddito di cittadinanza. In molti si staranno chiedendo: ma non l’avevano tolto? Sì, ma conosciamo i tempi della giustizia italiana… E quindi solo ora salta fuori che ben 285 stranieri hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo che supera i 2,3 milioni di euro. Sei persone […]