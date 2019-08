Nadia Toffa scomparsa da un mese dai social. “Sta morendo?”. Il dubbio che lacera i fan

ROMA – Nadia Toffa sta morendo? Se lo domandano i fan della Iena, preoccupati dalla sua lunga assenza non più solo dagli schermi televisivi, ma anche dai social.

L’ultimo post della conduttrice su Instagram, infatti, risale al primo luglio, oltre un mese fa. Un comportamento del tutto inconsueto per Nadia Toffa, di solito molto generosa nel dare ai propri fan dettagli della propria vita privata anche durante la chemioterapia che sta seguendo nella sua lotta contro il cancro.

Eppure nelle ultime settimane tutto tace: Nadia non ha più scritto né postato nulla. La sua ultima fotografia la ritrae sorridente come sempre insieme al suo cagnolino, e come sempre alle prese con la chemio.

Tra i commenti dei follower, per lo più molto affettuosi, ce ne sono diversi che si dicono preoccupati, e qualcuno ipotizza che il peggio sia arrivato, o stia per arrivare, tanto da scrivere che la Iena non sarebbe ormai più lucida per poter scrivere sui social.

Il rischio è che la malattia sia tornata più aggressiva. Come aveva dichiarato la stessa Toffa in una intervista al Corriere della Sera lo scorso febbraio, infatti, “mai dire che la malattia è sconfitta. Io adesso ho riavuto i miei capelli e sono tornata a vivere un po’ di normalità, ma presto avrò un nuovo controllo e poi un altro ancora. Puoi solo sperare di guarire. Certo, puoi ripeterti, per farti forza, che “è lui che deve avere paura di me”, ma la verità è che per anni e anni sarai sempre con l’ansia di ricascarci di nuovo”. (Fonti: Instagram, Corriere della Sera)